Padel Smile Cup, sport e solidarietà per i bambini dell’Oncoematologia Pediatrica di Lecce

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LECCE – Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà per sostenere i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica. È questo lo spirito della “Padel Smile Cup”, l’evento benefico in programma il prossimo 28 agosto all’Open Padel Park di Lecce, in via Vernole 26, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’associazione “Per un sorriso in più” ODV, da anni impegnata accanto ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

L’idea della manifestazione nasce da Caroline Pano, impegnata nel volontariato e nell’organizzazione di eventi, che ha voluto trasformare una semplice intuizione in un progetto concreto di solidarietà, e di Eugenia Pizzi, volontaria dell’Oncoematologia Pediatrica di Lecce ed ex paziente del reparto.

La manifestazione prenderà il via alle 17 con un torneo di padel che vedrà la partecipazione di 24 giocatori suddivisi in 12 coppie. In contemporanea saranno organizzate attività di animazione dedicate ai bambini, in un pomeriggio pensato per coinvolgere famiglie, sportivi e cittadini. Al termine del torneo si svolgeranno le premiazioni, mentre dalle 21 spazio alla musica dal vivo con l’esibizione della band Flamingo & The Retro Rockets, protagonista di una serata a bordo piscina.

«L’obiettivo è raccogliere fondi per sostenere le attività dell’associazione e offrire un aiuto concreto ai bambini e alle loro famiglie», spiegano le organizzatrici. «“Per un sorriso in più” rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i genitori dei piccoli pazienti. L’associazione interviene ogni volta che emergono esigenze particolari, dal sostegno materiale all’assistenza quotidiana durante i percorsi di cura, grazie anche all’impegno costante dei volontari che affiancano bambini e famiglie nei momenti più delicati».

Le risorse raccolte durante l’evento saranno destinate a rafforzare questa rete di supporto. «L’intenzione è creare un fondo che consenta all’associazione di continuare a rispondere ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie. Oggi la priorità è garantire un aiuto concreto e immediato, ma in futuro potranno nascere anche nuovi progetti dedicati al reparto e ai suoi piccoli ospiti».

La scelta del padel come cuore della manifestazione non è casuale. «Volevamo realizzare un evento sportivo capace di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. Il padel è uno sport che aggrega, favorisce la partecipazione e permette di unire il divertimento alla solidarietà. È uno strumento semplice ma efficace per sensibilizzare le persone e trasformare una giornata di svago in un’occasione di sostegno concreto».

Determinante il contributo dell’Open Padel Park, che ha messo a disposizione la struttura e collaborerà all’organizzazione dell’intera giornata. Il centro ospiterà il torneo, le attività di animazione e la serata musicale, contribuendo alla realizzazione di un appuntamento che punta a diventare un momento fisso nel calendario degli eventi solidali del territorio.

Le aspettative sono importanti. «Ci auguriamo una grande partecipazione perché ogni presenza può fare la differenza. Vorremmo che questa fosse la prima di una lunga serie di edizioni, capaci di coinvolgere sempre più persone attorno a un messaggio di vicinanza e solidarietà. L’auspicio è vedere la comunità unirsi per sostenere chi affronta percorsi difficili e per regalare un sorriso in più a tanti bambini».

L’ingresso alla manifestazione sarà libero. Chi parteciperà potrà assistere alle gare, prendere parte alle attività previste e trascorrere una serata all’insegna della musica e della convivialità. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione “Per un sorriso in più” ODV a sostegno delle attività dedicate ai bambini dell’Oncoematologia Pediatrica di Lecce.

La Padel Smile Cup si presenta così come una grande festa aperta a tutti, dove sport, musica, intrattenimento e solidarietà si incontrano per trasformare una giornata di condivisione in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno.