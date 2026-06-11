Dal 12 al 17 giugno un laboratorio partecipato e una training session per il progetto ART4ALL – Improving Cultural Accessibility Across Border

CAMPI SALENTINA (Lecce) – Proseguono le attività di ART4ALL – Improving Cultural Accessibility Across Border, progetto co-finanziato dal Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027, nato con l’obiettivo di migliorare l’accesso alla cultura per le persone con disabilità attraverso la creazione di percorsi artistici inclusivi e l’adattamento degli spazi espositivi e teatrali. Dal 12 al 17 giugno il Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina ospiterà due appuntamenti dedicati al rapporto tra teatro, accessibilità e partecipazione culturale.

Il primo, venerdì 12 giugno alle 17:30, sarà “A Teatro ci verrei!”, un laboratorio partecipato sull’accesso alla cultura per le persone con disabilità e le loro famiglie, curato da Città Fertile. L’incontro sarà una consultazione pubblica aperta, pensata per raccogliere bisogni, esperienze, ostacoli e proposte legate alla fruizione delle attività teatrali. L’obiettivo è costruire un iniziale piano di azioni concrete per favorire una partecipazione più ampia e consapevole alla vita culturale, contribuendo allo sviluppo di nuovi modelli di gestione degli spazi culturali più attenti alle esigenze di accessibilità, diversità e inclusione. Al workshop interverrà anche la studiosa ed esperta Flavia Dalila D’Amico che offrirà un approfondimento sullo stato dell’arte dell’accessibilità nelle arti performative in Italia.

Dal 15 al 17 giugno (lunedì e martedì dalle 15:00 alle 20:30 e mercoledì dalle 10:00 alle 18:00), sempre al Teatro Excelsior Carmelo Bene, si terrà invece una Training Session sulle tecniche per l’inclusione di persone con disabilità nelle attività teatrali, condotta dal regista catalano Jaume Belló Miró della compagnia La Màxima di Lleida. Operatore sociale, artista e formatore, è riconosciuto a livello internazionale per il suo impegno nel campo dell’arte inclusiva e della disabilità. Terapista occupazionale, anima La Màxima, progetto dedicato alle arti performative e alla disabilità promosso dalla Fondazione Ilersis di Lleida. È inoltre rappresentante spagnolo dell’International Inclusive Arts Network – IIAN, rete mondiale che promuove pratiche artistiche inclusive. La sua formazione interdisciplinare attraversa arti visive, teatro, danza e musica, ambiti che ha integrato in un percorso professionale orientato all’inclusione sociale e alla partecipazione culturale.

ART4ALL – Improving Cultural Accessibility Across Border è un progetto promosso da Fondazione Pascali, Factory Compagnia Transadriatica – Teatri del Nord Salento, Museo di Arte Contemporanea di Termoli, Urban Research Institute e NGO Cultural Center Homer, co-finanziato dal Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027.