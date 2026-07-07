“Chiari di Luna”, il secondo appuntamento con Anna Mazzamauro “Brava bravissima… anche meno”

MAGLIE (Lecce) – Secondo appuntamento per la ventiduesima edizione di “Chiari di Luna”, rassegna teatrale magliese diretta da Massimo Giordano quest’anno caratterizzata da un cambio di scenario: spettacoli non a Villa Tamborino, interessata da lavori di ristrutturazione, ma nell’atrio del liceo “Francesca Capece” di Maglie, in piazza Aldo Moro 29, dove alle 21.15 (apertura porte 20.45) andranno in scena, ancora, dieci spettacoli per tredici repliche totali fino al 31 agosto.

Domani, mercoledì 8 luglio, sarà infatti la volta della grande Anna Mazzamauro; in scena anche Paolo Bonanni, al pianoforte Sasà Calabrese per uno spettacolo di Nicola Canonico per Goodmood e regia di Livio Galassi. “Dopo aver ucciso la Signorina Silvani per non sentirne più parlare, massacrando di vecchiaia il suo ritratto, ho abbandonato il narcisistico modo dell’artista solitaria, scoprendo che la vera giovinezza si raggiunge in un determinato momento nella coralità della parola e del canto. Dal momento in cui il pubblico varcherà la soglia del teatro, sarà accompagnato dalla festosità delle note che apriranno il sipario alla commedia. E poi vi abbracceremo di canti, di suoni, di parole; scenderemo dal palcoscenico per costringervi a dimenticare quello che vi affanna. E sarà il momento dell’avanspettacolo dopo che la grande cicciona, piena di cellulite, conquisterà il diritto ad interpretare un sensuale, adiposo, esilarante strip-tease. E poi, e poi, e poi… ma non vorrete mica che vi sveli tutti i segreti di quello che orgogliosamente posso chiamare non il “mio” ma il “nostro” spettacolo? Ci si vede in giro, senza impegno, ma col grande desiderio di esserci ancora una volta. Grazie.” Firmato, appunto, Anna Mazzamauro.

“Chiari di Luna” prosegue l’11 e 12 luglio con “Hotel Dante” e Corte de’ Miracoli, il 17 luglio con “Le disavventure della baronessa” e Paolo Panaro in scena, il 23 luglio con “Il terzo segreto di satira – Iliade Open Mic”, il 30 luglio con “Letizia va alla guerra”, con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo; e, ancora, il 9 agosto con “Fedra”, sul palco Elisabetta Pozzi, il 13 e 14 agosto con Massimo Giordano in “Il viaggio a Napoli”, il 20 agosto con “Marcinelle”, a cura di Alt Academy Produzioni, il 25 e 26 agosto con Corte de’ Miracoli e “Molto rumore per nulla”, il 31 agosto con Claire Vallet e “Mio figlio Francesco”. Con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e al Turismo – e del Piiil Cultura e patrocinio, tra gli altri, di Comune di Maglie, Provincia di Lecce e Puglia Culture.

Ticket d’ingresso 15 euro, prevendite e abbonamenti presso la biglietteria “Cartel” di piazza Aldo Moro 19 a Maglie (0836.484092 / 328.0454551), e on line su diyticket.it.