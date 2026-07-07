Alessandra Amoroso sul palco della Notte della Taranta ‘la musica è dialogo’

Alessandra Amoroso sarà ospite della 29/a edizione della Notte della Taranta, che si terrà a Melpignano il prossimo 22 agosto. L’artista salentina si esibirà sul palco allestito nel cortile dell’ex convento degli Agostiniani e che ha come tema il Mediterraneo.

“Il legame con la terra da cui provengo è molto profondo e mi ha sempre accompagnata nella vita, come nella musica”, dichiara Amoroso, convinta che “La Notte della Taranta rappresenti uno degli eventi più significativi in cui le storie del passato incontrano il presente”.

“La musica ha sempre la straordinaria capacità di superare i confini e trasformarsi in uno spazio di dialogo e incontro”, aggiunge la cantante, che ha ottenuto 55 dischi di platino, venduto più di 3 milioni di copie e più di un miliardo sia di stream globali sia di visualizzazioni sul suo canale YouTube.

Amoroso è stata scelta perché “la sua voce, tra le più riconoscibili e amate del panorama musicale italiano, porterà sul palco del Concertone il legame profondo dell’artista con il Salento e con la dimensione popolare, emotiva e comunitaria che da sempre caratterizza La Notte della Taranta”, spiegano gli organizzatori, ricordando che il concertone è “uno dei più grandi festival di musica popolare in Europa” ed è inteso “come spazio di relazioni, attraversamenti, memorie condivise e incontro tra culture”.

L’edizione 2026 con Ermal Meta maestro concertatore, si concluderà il 22 agosto a Melpignano ma dal 30 luglio partirà da Corigliano d’Otranto il festival itinerante che attraverserà il Salento in venti tappe con artisti provenienti dall’Aspromonte alla Sicilia, dalla Sardegna all’Albania, fino al Marocco, passando, naturalmente, per il Salento.