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Lo spazio dei suoniSpettacoli

Sabato 25 luglio il SEI Festival di Coolclub prosegue al Castello con Bull Brigade, Sud Disorder e Belintesta

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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