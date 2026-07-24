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Attualità

SGM accelera sulla mobilità digitale: pubblicato il bando da 2,49 milioni di euro per il nuovo Centro di Controllo Aziendale

Un investimento interamente in autofinanziamento che segna un salto tecnologico di portata straordinaria per la società e per il servizio di trasporto pubblico di Lecce

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