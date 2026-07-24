SGM accelera sulla mobilità digitale: pubblicato il bando da 2,49 milioni di euro per il nuovo Centro di Controllo Aziendale

LECCE – SGM S.p.A. ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di gara per la fornitura “chiavi in mano” del nuovo Centro di Controllo Aziendale, un sistema integrato destinato a trasformare profondamente le modalità di gestione, monitoraggio e fruizione del trasporto pubblico urbano e suburbano di Lecce.

L’appalto ha un valore complessivo stimato di 2.488.310 euro, al netto dell’IVA, ed è finanziato interamente con risorse proprie della società. La procedura comprende la realizzazione del Centro di Controllo Aziendale, i sistemi di monitoraggio e localizzazione della flotta AVM/AVL, il trasporto a chiamata DRT, la bigliettazione elettronica, il conteggio automatico dei passeggeri e l’informazione multimediale all’utenza.

Sono inoltre previsti 24 mesi di garanzia e servizi accessori e ulteriori 96 mesi di assistenza, infrastruttura cloud e manutenzione in full service.

Non si tratta di un semplice rinnovo delle apparecchiature esistenti, ma della costruzione di una vera e propria infrastruttura digitale al servizio della mobilità cittadina. Il nuovo sistema permetterà a SGM di conoscere e governare in tempo reale ciò che accade sulla rete, migliorando la regolarità delle corse, la gestione di ritardi e imprevisti, l’impiego dei mezzi e del personale e la capacità di intervenire tempestivamente in presenza di criticità.

Il Centro di Controllo Aziendale rappresenterà il cuore tecnologico dell’intero servizio. Dalla centrale operativa sarà possibile monitorare la posizione degli autobus, verificare il rispetto dei programmi di esercizio, gestire deviazioni e perturbazioni, comunicare con i conducenti e fornire informazioni aggiornate ai passeggeri attraverso applicazioni, sistemi di bordo e altri canali digitali. I dati raccolti consentiranno inoltre di programmare il servizio sulla base della domanda effettiva, dei livelli di affollamento e delle reali abitudini di mobilità degli utenti.

Un cambiamento altrettanto significativo riguarderà il rapporto con i passeggeri. La nuova bigliettazione elettronica consentirà modalità di acquisto e validazione più semplici e moderne, attraverso QR code, dispositivi mobili, tecnologia NFC e carte bancarie contactless. Il sistema di conteggio automatico permetterà di conoscere il numero di persone presenti a bordo e di migliorare progressivamente l’offerta, mentre i dispositivi multimediali renderanno disponibili durante il viaggio informazioni su fermate, percorsi, deviazioni e interscambi.

L’architettura tecnologica sarà aperta, interoperabile e predisposta per integrarsi con le piattaforme regionali, con gli altri servizi di mobilità e con le future evoluzioni del trasporto pubblico. La gestione in cloud, gli standard di sicurezza informatica e la disponibilità di interfacce applicative documentate garantiranno continuità operativa, protezione dei dati e possibilità di sviluppo nel tempo, riducendo il rischio di dipendenza da soluzioni proprietarie.

“Con questo investimento – spiega il Presidente Damiano D’Autilia – SGM conferma la volontà di governare il cambiamento, anziché limitarsi ad assecondarlo. L’innovazione tecnologica diventa uno strumento concreto per rendere il servizio più efficiente, affidabile, accessibile e vicino alle esigenze dei cittadini. Una società pubblica moderna deve essere capace non soltanto di gestire il presente, ma anche di progettare il futuro della mobilità: il nuovo Centro di Controllo Aziendale rappresenta un passaggio decisivo in questa direzione.”