Sabato 25 luglio la cantante e percussionista Livia Giaffreda per la serata conclusiva del festival Il Cammino Celeste

CAPRARICA DI LECCE – Sabato 25 luglio alle 21:00 (ingresso libero) nel Palazzo Baronale di Caprarica di Lecce l’undicesima edizione del festival Il Cammino Celeste, ideato e diretto da Giorgia Santoro, si conclude con “Piel”, progetto della cantante e percussionista Livia Giaffreda. Cresciuta a Parabita, l’artista si è formata attraverso il canto e le percussioni tradizionali, avvicinandosi successivamente alla world music. L’incontro con artiste, artisti e maestri di diverse provenienze le ha permesso di costruire un repertorio eclettico e in continua evoluzione. Sul palco presenterà un set essenziale fatto di voce, kalimba e tamburi a cornice. Stregata dal fado, dalle canzoni popolari italiane e spagnole e dalle melodie latinoamericane, Livia Giaffreda lascia fluire le musiche del mondo in una lingua personale, costruendo un viaggio tra paesaggi intimi, sonorità evocative e ritmi avvolgenti.

IL CAMMINO CELESTE

Partita martedì 21, la manifestazione musicale e culturale ha intrecciato concerti, spiritualità, paesaggio e riscoperta degli antichi itinerari dei pellegrini nella Puglia meridionale. I live di cinque tra le esperienze più interessanti della scena folk, world e mediterranea sono stati preceduti da cammini lungo la Via Francigena e altri percorsi storici e naturalistici, coordinati da Fabio Mitrotti, in collaborazione con numerose associazioni. Nato nel 2016 da un’idea della flautista e compositrice Giorgia Santoro, che ne cura la direzione artistica, Il Cammino Celeste valorizza le vie percorse nei secoli dai pellegrini diretti verso Gerusalemme, con particolare attenzione all’itinerario che dal porto di Brindisi conduce fino a Santa Maria di Leuca. Il festival mette così in relazione musica, comunità, luoghi di culto, beni culturali e paesaggi, invitando il pubblico a vivere il territorio attraverso un’esperienza lenta e condivisa.

Il Cammino Celeste, con la produzione di Zero Nove Nove, in partenariato con Bari Hi-end, è realizzato con il patrocinio di Associazione Europea delle Vie Francigene, dell’associazione Le Comunità Ospitanti degli Itinerari Francigeni della Puglia Meridionale e dei Comuni di San Pietro Vernotico, Tricase, Porto Cesareo e Caprarica di Lecce in collaborazione con Castello Carlo V di Lecce – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, Open Castle, Fondazione Puglia, Associazione Il Giunco, Associazione Meditinere, CEAS di Porto Cesareo, Associazione Mollare Mai e Salentofilia, con il sostegno di MC Motors e Arredi Ufficio e Medicale Srl.