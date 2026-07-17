Salento Pride 2026, Lecce si prepara alla decima edizione

Lecce – Il Salento Pride torna a colorare le strade di Lecce con la sua decima edizione. L’appuntamento è fissato per sabato 18 luglio 2026 alle ore 16.30, quando migliaia di persone torneranno a riunirsi nel capoluogo salentino per una giornata di partecipazione, rivendicazione e festa collettiva.

Un’edizione particolarmente attesa dopo il successo straordinario dello scorso anno, quando il Salento Pride 2025 ha portato in piazza oltre 12.000 persone, confermandosi come uno degli appuntamenti più partecipati del Mezzogiorno dedicati alla promozione dei diritti civili e alla lotta contro ogni forma di discriminazione.

Il 2026 rappresenta un anno simbolico: il Salento Pride celebra infatti il suo decimo anniversario con il claim “Eravamo già futuro”, un messaggio che intreccia memoria e prospettiva, ricordando il percorso delle battaglie per i diritti compiute negli anni e rilanciando l’impegno per un futuro in cui libertà, uguaglianza e dignità siano patrimonio di tutte e tutti.

Tra le novità più significative dell’edizione 2026 ci sarà la cerimonia di apertura, che vedrà la partecipazione straordinaria del Coro Lirico di Lecce, protagonista di un momento artistico e simbolico che unirà musica, cultura e impegno civile, dando avvio a una giornata che vuole rappresentare l’incontro tra linguaggi diversi e la capacità dell’arte di costruire comunità.

Il programma del Salento Pride 2026 sarà ricco di appuntamenti culturali, politici e artistici e vedrà la partecipazione di numerose personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e dell’impegno civile. Tra gli ospiti attesi figurano Simonetta Musitano e Alessandro Zan, insieme ad altre personalità che prenderanno parte agli interventi e ai momenti pubblici della manifestazione. Durante l’evento in Piazza Mazzini sarà presente l’Asl di Lecce per informazioni, analisi e vaccini gratuiti.

Al termine del Pride, in Galleria Mazzini, dalle 21.00 in poi ci sarà la Pride Nigth per ballare insieme.