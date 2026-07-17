Quattro sedi della “guardia medica” per i turisti restano chiuse nel distretto di Gagliano: mancano i medici

SALENTO – Nel pieno della stagione estiva, quando le marine del Capo di Leuca sono prese d’assalto da migliaia di turisti, esplode il caso dell’assistenza sanitaria dedicata ai vacanzieri. A sollevare il problema è il presidente Vincenzo Corina Pro Loco di Leuca, con una lettera al direttore sanitario di Gagliano del Capo, che denuncia la mancata attivazione della “guardia medica” turistica (denominata correttamente “continuità assistenziale Turistica”), evidenziando il disagio per residenti e visitatori proprio nel periodo di maggiore afflusso. Una questione che riporta al centro il tema della carenza di personale sanitario e delle difficoltà nel garantire tutti i servizi lungo i circa 240 chilometri di costa salentina.

La presa di posizione dell’associazione arriva dopo mesi di segnalazioni sul servizio sanitario locale. Già in primavera la Pro Loco aveva richiamato l’attenzione del Distretto sanitario di Gagliano del Capo segnalando persino informazioni errate sugli orari della guardia medica pubblicati online e chiedendone l’immediata correzione. Oggi, però, il problema è ben più rilevante: la sede destinata ai turisti non è stata ancora attivata.

Dall’Asl di Lecce precisano che occorre distinguere tra la continuità assistenziale, cioè la tradizionale guardia medica, e i presìdi sanitari estivi destinati specificamente ai turisti. La continuità assistenziale, spiegano dalla direzione sanitaria, continua a rispondere a un’organizzazione storica, nata prima dell’istituzione del sistema del 118, mentre i presìdi turistici rappresentano un servizio aggiuntivo che viene attivato durante la stagione balneare nelle località costiere.

Proprio su questo fronte emergono le criticità. Nel distretto di Gagliano del Capo, infatti, quest’anno non sono ancora stati aperti i presìdi di Santa Maria di Leuca, Torre Vado, Tricase Porto e Torre San Giovanni. Le quattro sedi, operative fino alla scorsa primavera, restano chiuse esclusivamente per la mancanza di medici disponibili. L’Asl conferma di aver avviato un nuovo bando per reperire professionisti sia da destinare alle guardie mediche sia al servizio sanitario del carcere, ma ammette che il reclutamento si sta rivelando particolarmente difficile.

La direzione sanitaria invita comunque a non parlare di assenza totale dell’assistenza. A Castrignano del Capo è regolarmente operativa la continuità assistenziale, alla quale anche i turisti possono rivolgersi pagando il ticket previsto di 25 euro. Restano inoltre aperti i presìdi sanitari turistici di Andrano, Casalabate, Castro, Frigole, Gallipoli, Mancaversa, Otranto, Porto Cesareo, San Cataldo, San Foca, Sant’Isidoro e Santa Cesarea Terme.

Sul fronte dell’emergenza-urgenza, inoltre, l’azienda sanitaria sottolinea di aver rafforzato il dispositivo estivo con ambulanze aggiuntive nelle principali località balneari. I mezzi sono stati dislocati a Torre Lapillo, Gallipoli, Santa Maria al Bagno, Sant’Isidoro, San Cataldo, Torre San Giovanni e Torre Chianca, andando ad affiancare la normale rete del 118. “Non è facile coprire 240 chilometri di costa con una disponibilità di medici sempre più limitata”, osservano dai vertici dell’Asl, che ribadiscono come l’obiettivo resti quello di reperire al più presto il personale necessario per riattivare anche le quattro sedi ancora chiuse e garantire un’assistenza sanitaria completa durante tutta l’estate.