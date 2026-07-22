Salice Salentino, tre serate di cultura, tradizione e musica dal 23 al 25 luglio

SALICE SALENTINO (Lecce) – Salice Salentino si prepara a vivere tre serate dedicate alla cultura, all’enogastronomia e alla socialità, con un programma di appuntamenti che, dal 23 al 25 luglio, animerà alcuni dei luoghi più rappresentativi del paese.

Si comincia il 23 luglio, alle ore 20.30, nel Chiostro del Convento Madonna della Visitazione, sede della Biblioteca di Comunità, con un nuovo appuntamento della rassegna “Salice Comunità che Legge”. Ospite della serata sarà la scrittrice Valentina Cagnazzo, che presenterà il suo romanzo La traduttrice del silenzio. L’incontro sarà condotto dal Gruppo Lettura Adulti della Biblioteca, in un dialogo dedicato alla letteratura e al valore della lettura come occasione di confronto e crescita condivisa.

Le serate del 24 e25 luglio saranno invece dedicate ai sapori e alle tradizioni locali con la Sagra dei Ciceri e Tria e del Vino DOC, organizzata da Comune, Cantina Cooperativa e Pro Loco di Salice, associazione Atemà in programma in Piazza Plebiscito. L’edizione di quest’anno proporrà due appuntamenti all’insegna della gastronomia tipica, della valorizzazione del vino DOC del territorio e dell’intrattenimento musicale.

Il programma musicale prevede, venerdì 24 luglio, le esibizioni dei Talitakum e dei NineBeat, mentre sabato 25 luglio saliranno sul palco le Sisters Spritz e Gioy Rielli. Ad accompagnare gli spettacoli saranno le degustazioni di vino DOC e il tradizionale piatto dei Ciceri e Tria, simbolo della cucina salentina, in un clima di condivisione e convivialità.

Il calendario degli eventi conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale e delle realtà coinvolte nella promozione di iniziative capaci di valorizzare il patrimonio culturale, le tradizioni enogastronomiche e i momenti di aggregazione, offrendo a cittadini e visitatori nuove occasioni per vivere il territorio.