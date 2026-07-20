“Cortili aperti” a Martano: tre giorni ricchi di eventi per l’edizione 2026 in programma dal 24 al 26 luglio

MARTANO (Lecce) – Cultura, storia, arte, musica, teatro, artisti di strada ed altro ancora: da venerdì 24 e fino a domenica 26 luglio, a partire dalle ore 20.30 fino alla mezzanotte di ogni serata, Martano è pronta ad aprire ai visitatori vicoli e piazze, corti e cortili, dove si affacciano chiese e palazzi, per l’edizione 2026 di “Cortili Aperti”, la manifestazione che ogni anno mette in luce spazi ricchi di arte e bellezza, accogliendo visitatori e turisti ed offrendo un programma diffuso di mostre, concerti, performance artistiche, percorsi enogastronomici e appuntamenti culturali.

Promossa dal Comune di Martano, con il patrocinio della Provincia di Lecce, la manifestazione è stata presentata oggi a Palazzo Adorno, a Lecce, dal presidente della Provincia di Lecce e sindaco di Martano Fabio Tarantino, con l’assessore alla Cultura di Martano Andrea Aprile, il consigliere comunale Antonio Caracuta, la referente del progetto TeatroTour Cardìa Grica Eleonora Marrocco ed alcuni rappresentanti delle categorie (artisti, teatrotour e food) che animeranno la manifestazione.

Il tema dell’edizione 2026 della manifestazione, che richiama ogni anno migliaia di visitatori, è “Cuntèonta atto balcùna” ovvero “Balconi narranti”. Da sempre protagonisti silenziosi della vita del paese, i balconi hanno osservato il trascorrere delle stagioni ed i cambiamenti della comunità. Sono stati luoghi di attesa e di incontro, punti privilegiati da cui seguire la vita che scorreva sotto gli occhi, ma anche spazi intimi dove le famiglie hanno condiviso momenti quotidiani, racconti e memorie.

Nel suo intervento il presidente dell’Ente e sindaco di Martano Fabio Tarantino ha dichiarato: “Manifestazioni come Cortili Aperti dimostrano che il successo di un evento risiede nella capacità di coinvolgere le persone. Martano, anno dopo anno, ha saputo far crescere questa iniziativa senza snaturarla, aggiungendo ogni volta nuovi contenuti e nuove esperienze. Il tema 2026 Balconi narranti ci invita a guardare il paese da un’altra prospettiva e, soprattutto, a riscoprirlo noi per primi, che spesso non conosciamo fino in fondo la ricchezza dei luoghi in cui viviamo. A Martano questa ricchezza è fatta anche della lingua grica, uno dei segni più profondi della nostra identità. Il fatto che trovi spazio nel programma di Cortili Aperti dimostra che la tutela delle nostre radici non è un esercizio di memoria, ma una scelta culturale capace di parlare al presente e di offrire a chi visita il nostro territorio un’esperienza autentica”.

Ed ancora: “Cortili Aperti è anche un modo diverso di intendere l’accoglienza. Chi sceglie di trascorrere qualche giorno a Martano non è un semplice visitatore di passaggio, ma un concittadino temporaneo al quale dobbiamo offrire servizi, qualità e occasioni per entrare davvero in contatto con la nostra comunità. Per questo la collaborazione delle associazioni, dei cittadini che aprono le proprie case e dei tanti giovani coinvolti nell’organizzazione rappresenta il valore aggiunto della manifestazione”.

“Da sindaco e presidente della Provincia considero esperienze come questa un modello per tutto il Salento: iniziative che trasformano il patrimonio culturale in partecipazione, rendono vivi i centri storici e dimostrano che la bellezza produce sviluppo quando diventa un progetto condiviso dalla comunità”, ha concluso il presidente Tarantino.

L’assessore alla Cultura di Martano Andrea Aprile ha aggiunto: “Attraverso la manifestazione, non solo vogliamo far conoscere le bellezze racchiuse tra palazzi e corti, grazie all’accoglienza di chi quotidianamente le vive, ma anche permettere alla città di Martano di vivere tre giorni all’insegna della spensieratezza, della promozione culturale e di quella economica”.

Con il tema “Balconi Narranti”, l’edizione 2026 di Cortili Aperti amplia il suo sguardo oltre i palazzi, le corti e le chiese, portando alla luce un patrimonio spesso pregevole e ricco di significato. Ogni balcone custodisce una storia: quella di chi vi si affacciava ogni mattina, di chi attendeva il ritorno di una persona cara, di chi osservava il passaggio degli eventi che hanno segnato la storia del paese.

Tra i protagonisti di questo percorso vi saranno luoghi emblematici come il mignano di Casa Margoleo, “mastro fabricatore” del Settecento, o il balcone di Palazzo Coluccia, antica dimora che ospitò un convento di monache di casa, testimonianza di una particolare forma di vita religiosa diffusa nel territorio salentino. Tra le aperture straordinarie di questa edizione, poi, i visitatori avranno l’opportunità di accedere a una suggestiva terrazza affacciata su Piazzetta Matteotti. Da questo punto privilegiato lo sguardo potrà spaziare sui tetti, sui campanili e sulle architetture di Martano, offrendo una prospettiva inedita e affascinante del paese.

“Affacciamoci insieme su queste storie sospese tra cielo e strada, lasciando che siano i balconi a raccontarci il paese, le sue persone e il suo passato. Perché ogni balcone conserva una voce. E ogni voce merita di essere ascoltata”, ha concluso l’assessore Aprile.

Questo il programma dell’edizione 2026 di Cortili Aperti a Martano:

VENERDI 24 LUGLIO

Piazzetta Matteotti – ore 20.30 “AVE LA BANDA A MARTANO” – INAUGURAZIONE TEATRALE. Dal balconcino di Palazzo Marcucci, i giovani attori del TeatroTour Cardìa Grica accompagneranno il pubblico in un racconto teatrale sulla storica banda musicale di Martano. A seguire, parata musicale verso Piazza Caduti.

Piazza Caduti – ore 21 CONCERTO MUSICALE. Saluti istituzionali e concerto d’apertura a cura dell’Orchestra Giovanile “Musica Insieme” di Martano. A seguire Parata Musicale con gli “Sbandieratori e Musici della Città di Oria” da Piazzetta Matteotti.

Giardini del Palazzo Ducale – ore 21 MUSICA NEL GIARDINO. Sound avvolgente, drink in mano e i piedi sull’erba.

Via Calimera/Piazzetta Santa Croce – ore 21 MISSIONE DIVERTIMENTO: OPERAZIONE BAMBINI. Lo show in piazza di Bambuballa! Cinema, coreografie e Dance Party in un unico e travolgente spettacolo con le protagoniste del fenomeno KPop Huntrix.

Piazzetta Matteotti – ore 22 SBANDIERATORI DI ORIA. Parata lungo le vie del percorso.

Piazza Caduti – ore 22.30 RINOSTALGICI. Tribute band nata per omaggiare la genialità e l’ironia di Rino Gaetano. Attraverso uno spettacolo coinvolgente il gruppo farà rivivere i più grandi successi del cantautore calabrese.

Via Otranto – ore 22.30 BIRRA CE AVLIE – REWIND IN CONCERTO. Un percorso tra sapori, musica e convivialità. Un’esperienza tra birre da degustare, street food e suoni dal vivo. Si esibiranno i REWIND70, cover band con cui rivivere la disco music anni 70/80. Dal debutto al successo travolgente, il gruppo con la sua energia e le Dancers’ Sisters continuano a conquistare il pubblico.

SABATO 25 LUGLIO

Via Calimera/Piazzetta Santa Croce – ore 20.30 SCACCHI STELLARI. Scacchi per grandi e piccoli con il circolo Lecce Scacchi asd ed i suoi istruttori.

Piazza Assunta/Farmacia Letteraria Corte Grande – ore 20.30 ASPRO CE MAVVRO: GRECìA SALENTINA IN BIANCO E NERO. Presentazione progetto fotografico con i curatori, le autrici dei testi e i fotografi.

Giardini del Palazzo Ducale – ore 21 MUSICA NEL GIARDINO. Sound avvolgente, drink in mano e i piedi sull’erba.

Via degli Uffici – ore 21.30 e 22.30 MAGIC CIRCLE. Performance Lollipop Aereo, dove la danza ed il canto si alterneranno trasportando in una dimensione di incanto.

Piazza Caduti – ore 22 DJ SET. Mettetevi comodi… e allacciate le cinture.

Via Otranto – ore 22.30 BIRRA CE AVLIE – ALLA BUA IN CONCERTO. Un percorso tra sapori, musica e convivialità. Un’esperienza tra birre da degustare, street food e suoni dal vivo. Si esibiranno Gli Alla bua noto gruppo che nasce dalle esperienze più tradizionali della cultura musicale salentina, ma soprattutto dalla grande passione di Gigi Toma per la musica popolare e le tradizioni.

DOMENICA 26 LUGLIO

Giardini del Palazzo Ducale – ore 21 HARVUA’. Le note dell’arpista Angela Cosi e la voce di Dionisia Cassiano: la magia della word music e del pop internazionale.

Corte Biancomano “Li Giacondi” Via Zaca n. 7 – ore 21 VOCE AI LIBRI – MANUELA PELLEGRINO – LINGUA GRECA, TERRA ITALIANA. Il Griko, lingua tramandata oralmente nella Grecia Salentina. L’autrice evidenzia come gli abitanti del posto abbiano continuato a intessere rapporti attraverso questa lingua. Dialogano con lei: Andrea Carlino, antropologo, Clara Cisternino, associazione Grika Milume e Elisa Perla, consigliera comunale.

Via degli Uffici – ore 21.30 e 22.30 MAGIC CIRCLE. Performance Lollipop Aereo, dove si alterneranno la danza ed il canto.

Via Calimera – ore 22 CONCERTO ITALIAN FACTORY. Un repertorio ironico, arrangiato con l’energia del live per far cantare e ballare sui grandi classici del cantautorato rock e pop, fino ai tormentoni moderni e ai ritmi italo-disco più ballabili.

Piazza Assunta – ore 22 TARANTA PROJECT & MARMO IN CONCERTO. Il progetto musicale “Taranta Project” rappresenta una fusione di tradizione e modernità, intrecciando radici culturali e innovazione. La band porterà in piazza l’energia di giovani talenti che nel corso degli anni hanno solcato i palchi di importanti manifestazioni come quella de La Notte della Taranta.

Piazza Caduti – ore 22 MUSICA PER I CORTILI. Dietro la consolle il Dj Marco Gallo propone una serata d’ascolto e di buona musica. Evento in collaborazione con Ego’s.