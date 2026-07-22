Ancora un tragico incidente sul lavoro: operaio cade da un’altezza di diversi metri e muore

1 of 3

Galatone (Lecce) – Cade da un’altezza di diversi metri e nel tremendo impatto col suolo muore. Non c’è stato, purtroppo, nulla da fare per un operaio di 58 anni, Antonio Giustizieri, impegnato in lavori presso un capannone, nella zona industriale di Galatone.

L’ennesimo incidente sul lavoro, mortale per di più, in provincia di Lecce si è verificato nella tarda mattinata di oggi.

Subito è scattata la richiesta di soccorsi, ma quando gli operatori sanitari del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’operaio.

Sul luogo della tragedia anche i carabinieri della locale stazione dell’Arma e il personale Spesal della Asl per ricostruire i contorni della vicenda ed eventuali responsabilità sul fronte del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.