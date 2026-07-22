Domani e venerdì a Casamassella torna il circo teatro di Oikos con il laboratorio di teatro figura di Fabrizio Pugliese

UGGIANO LA CHIESA (Lecce) – Proseguono le attività di Circo Teatro dell’Associazione Oikos per sviluppare e diffondere sin dalla più giovane età una cultura ecologica.

Giovedì 23 e venerdì 24 luglio, l’appuntamento è alla Casa delle Culture del Mediterraneo a Casamassella (Uggiano la Chiesa, Lecce) con due giornate dedicate alla fantasia e alla creatività con il laboratorio di teatro di figura, diretto da Fabrizio Pugliese di Ura Teatro.

Il laboratorio accompagnerà bambine e bambini in un percorso che parte dall’immaginazione: inventare storie, creare personaggi e dare forma ai luoghi in cui prenderanno vita. Nella prima fase ogni partecipante costruirà il proprio burattino utilizzando legno, stoffe e materiali di uso quotidiano, sperimentando il piacere del fare con le mani.

Successivamente, i personaggi diventeranno protagonisti di piccole storie: attraverso il gioco teatrale, i bambini scriveranno, proveranno e metteranno in scena le loro creazioni, vivendo tutte le fasi del teatro di animazione, dall’ideazione alla rappresentazione finale.

Un’esperienza che intreccia manualità, immaginazione, narrazione e teatro, lasciando spazio alla creatività di ciascun partecipante.

Il laboratorio è gratuito ma a numero chiuso. Per info e prenotazioni 346 525 8315.

SEMInativi – coltivare comunità: il progetto

La rassegna laboratoriale di circo teatro è parte del progetto SEMInativi – coltivare comunità realizzato da Salento Km0 (capofila), Eccom, Oikos, Le Fattizze e Agribimbi, è sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD attraverso il Bando Volontariato 2024.

SEMInativi promuove la cittadinanza attiva intorno a tematiche ecologiche mettendo in rete energie e luoghi culturali e sociali già attivi sul territorio, unendo educazione, arte, ecologia e socialità.

Stare nella natura, partecipare a una piantumazione collettiva o a un’opera d’arte ambientale, “sporcarsi le mani”: unendo pratica ecologica e creatività artistica, il progetto mira a coinvolgere e aggregare nuovi volontari attivi sul territorio, in particolare tra i più giovani.

L’obiettivo è mostrare come il volontariato possa essere un’attività stimolante ed efficace, capace di generare benessere sia per chi vi partecipa sia per la comunità e l’ambiente.

Dalla rete sinergica di progetti e attività costruita da SEMInativi, nei territori di Zollino, Lecce, Cutrofiano, Collepasso e Nardò è già in corso lo sviluppo di un Parco rurale diffuso in cui realizzare una community educativa, con i giovani protagonisti di percorsi di sperimentazione, co-progettazione, creatività, agricoltura sociale, cittadinanza attiva. Il Parco rurale diffuso mette in rete diversi spazi pubblici e luoghi privati gestiti da enti del terzo settore, già presidi di rigenerazione, rafforzandone l’impatto sociale.

Attraverso una metodologia partecipativa, vengono attivati momenti di aggregazione e di riflessione sui temi della collaborazione attiva del cittadino alla tutela del territorio, e con il coinvolgimento di enti e istituzioni.

Tra le azioni di punta del progetto SEMInativi ci sono il Vivaio di Comunità, un incubatore per “i boschi del futuro” inaugurato di recente a Fattizze d’Arneo (Nardò, Le) e la Casa delle sementi già attiva presso Piantagrani, in agro di Cutrofiano, uno spazio comunitario per custodire, scambiare e propagare i semi contadini nato dalla collaborazione di Salento Km0 – che a Piantagrani ha la sua sede operativa – e Monoculture Meltdown – CLIMAVORE x Jameel at RCA.

Tra le attività dedicate ai più piccoli, il circo teatro segue il CineGreen, il cineforum di film di animazione ideato da Oikos realizzato in quattro appuntamenti presso il laboratorio urbano To Kalò Fai di Zollino (Le).