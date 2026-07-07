Specchia, efficace operazione della Polizia Locale: denunciato un uomo per abbandono di rifiuti

SPECCHIA – Prosegue con risultati concreti l’attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali condotta dalla Polizia Locale di Specchia, guidata dal comandante Andrea Zacà, attraverso il Nucleo di Polizia Ambientale, impegnato in maniera costante nella tutela del territorio e nel contrasto alle violazioni in materia di gestione dei rifiuti.

L’ultima operazione, al termine di una complessa e articolata attività di polizia giudiziaria, ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di un cittadino, nato nel 1958 e residente in Emilia-Romagna, ritenuto responsabile dell’abbandono di rifiuti non pericolosi nel territorio comunale, in violazione dell’articolo 255 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

L’indagine è stata sviluppata attraverso una mirata attività investigativa, caratterizzata da servizi di osservazione, appostamenti, acquisizione e analisi di elementi probatori, nonché da approfondimenti tecnico-identificativi che hanno permesso agli operatori di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di individuare il presunto autore della condotta illecita.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, l’uomo avrebbe utilizzato un veicolo intestato a un familiare per trasportare e successivamente abbandonare sacchi in plastica contenenti rifiuti urbani, lanciandoli dal mezzo in movimento e disperdendoli ai margini di una strada comunale ricadente nel territorio di Specchia.

L’operazione rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’elevato livello di professionalità e della capacità investigativa raggiunta dalla Polizia Locale di Specchia nel settore della polizia ambientale. L’impiego di metodologie investigative mirate e di approfondimenti tecnico-operativi ha consentito di individuare il presunto responsabile e di assicurarlo all’Autorità Giudiziaria, confermando l’efficacia dell’azione di controllo del territorio.

Per la violazione contestata la normativa vigente prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 18 mila euro, oltre all’applicazione delle ulteriori misure accessorie previste dalla legge, tra cui la sospensione della patente di guida.

L’attività svolta dalla Polizia Locale di Specchia si inserisce in una più ampia strategia di presidio del territorio finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, al contrasto del degrado e alla tutela della salute pubblica, attraverso un’azione costante di vigilanza, prevenzione e repressione dei fenomeni di abbandono dei rifiuti.