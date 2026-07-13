Trinchera tratta un attaccante con la media di un gol a partita

LECCE – Tra le priorità del Lecce in questa fase di mercato c’è l’inserimento di un nuovo centravanti che possa offrire a Eusebio Di Francesco un’alternativa di qualità a Nikola Stulic. Nelle ultime ore l’attenzione della società si è concentrata su Robbie Ure, attaccante dell’IK Sirius che sta brillando nel campionato svedese. Scozzese, classe 2004, Ure si è formato calcisticamente nel vivaio dei Rangers prima di trasferirsi all’Anderlecht. Nel marzo del 2025 ha iniziato la sua avventura con il Sirius e, in pochi mesi, si è imposto come uno dei bomber più prolifici dell’Allsvenskan. Le sue prestazioni stanno facendo parlare tutta la Scandinavia. L’attaccante ha infatti realizzato dodici gol nelle prime dodici giornate di campionato, raggiungendo la vetta della classifica marcatori. Tra le prove più convincenti spicca il poker di reti messo a segno nel pareggio per 4-4 contro il Mjällby, a cui si è aggiunto il gol decisivo nella vittoria esterna per 2-1 sul Brommapojkarna dello scorso 12 luglio. Le qualità mostrate sul campo hanno attirato l’interesse di diversi club europei e il Lecce si è già mosso concretamente. Il responsabile dell’area tecnica, Stefano Trinchera, avrebbe avanzato un’offerta da 4 milioni di euro, proponendo inoltre al Sirius il 30% dell’incasso derivante da una futura cessione del calciatore. Per il momento, però, la società svedese non ha dato il via libera, convinta che il valore del proprio attaccante possa crescere ulteriormente.

Intorno a Ure non c’è soltanto l’interesse del Lecce. Il giovane centravanti è infatti conteso anche a livello internazionale: nato in Scozia ma con origini ucraine grazie al nonno, può scegliere quale nazionale rappresentare, con Scozia e Ucraina entrambe intenzionate a convincerlo. La trattativa con il Lecce resta comunque in evoluzione. Il club salentino continua a seguire da vicino gli sviluppi e potrebbe presto tornare alla carica per cercare di portare in Italia uno dei giovani attaccanti più interessanti del panorama calcistico nordico.