Autovelox, cambia tutto col decreto Salvini: Lecce e Galatina esultano, ma la guerra dei ricorsi continuerà

Con il nuovo decreto ministeriale entrato in vigore da sabato, i Comuni di Lecce e Galatina possono tirare un sospiro di sollievo: gli autovelox installati sulla tangenziale Est del capoluogo salentino e lungo la statale Lecce-Gallipoli sono ora considerati omologati d’ufficio. Una novità destinata a incidere sul futuro dei controlli della velocità, ma che non mette la parola fine ai numerosi contenziosi già aperti davanti ai giudici.

Il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, atteso da ben 34 anni, introduce una distinzione netta tra gli apparecchi già conformi e quelli che dovranno invece completare l’iter amministrativo. Sono circa 3.150 gli autovelox che rientrano automaticamente tra quelli omologati perché appartenenti ai prototipi inseriti nell’allegato B del decreto, mentre altri 850 resteranno temporaneamente esclusi e i rispettivi produttori dovranno presentare la documentazione necessaria per ottenere l’omologazione definitiva. Il ministro Matteo Salvini ha salutato il provvedimento come la fine della “giungla” normativa e dell’utilizzo degli autovelox con finalità esclusivamente di cassa.

A Lecce il comandante della Polizia locale, Donato Zacheo, conferma che il dispositivo installato sulla tangenziale Est rientra tra quelli riconosciuti come omologati dal decreto, pur evitando di sbilanciarsi sugli effetti che la nuova disciplina potrà avere sui procedimenti giudiziari ancora pendenti. Più netta la posizione del comandante della Polizia locale di Galatina, Luigi Tundo, che considera il decreto un punto di svolta soprattutto per il futuro. “Siamo soddisfatti: il nostro è il primo dispositivo inserito nell’allegato B. Sul piano della retroattività, difficilmente si risolveranno automaticamente le controversie, ma bisognerà vedere come si muoverà la giurisprudenza. Ora l’autovelox di Galatina, sulla Lecce-Gallipoli, risulta omologato, mentre prima era soltanto autorizzato”. Per Tundo il fenomeno dei ricorsi è stato inoltre “troppo enfatizzato”, dal momento che “solo una piccola percentuale degli automobilisti impugna effettivamente le sanzioni”.

Antonio Rotundo, presidente della Commissione Controllo XI del Comune di Lecce, invita a non considerare il decreto come una soluzione automatica per il passato. “Il decreto può risolvere la questione da oggi in poi e non può essere retroattivo. I giudici continueranno quindi a dare ragione a tutti quelli che hanno presentato ricorso prima dell’entrata in vigore delle nuove norme. Lo spartiacque è rappresentato proprio da sabato. La partita non è affatto chiusa: ci sono ricorsi già calendarizzati fino al 2028, con udienze fissate, ai quali continuerà ad applicarsi la normativa precedente. Solo a Lecce restano quasi 400 ricorsi ancora da esaminare”.

L’origine della vicenda affonda le radici nel 1992. Il Codice della strada ha sempre previsto l’omologazione degli strumenti di rilevazione della velocità, ma per oltre trent’anni il Ministero ha rilasciato soltanto autorizzazioni, considerate da numerose pronunce della magistratura non equivalenti all’omologazione richiesta dalla legge. Da quel vuoto normativo sono scaturiti migliaia di verbali annullati in tutta Italia e un acceso confronto giuridico culminato nelle più recenti decisioni della Corte di Cassazione.

Nemmeno il nuovo decreto, però, sembra destinato a spegnere definitivamente lo scontro. Diverse associazioni dei consumatori sostengono infatti che un provvedimento ministeriale non possa sostituire la procedura di omologazione prevista dal Codice della strada né sanare automaticamente le situazioni pregresse. Per questo annunciano nuove iniziative davanti ai tribunali. Se per gli autovelox di Lecce e Galatina il futuro appare ora più solido, sarà ancora la giurisprudenza a stabilire quale sorte toccherà alle migliaia di verbali contestati prima dell’entrata in vigore delle nuove regole. Ci sarà una nuova partita giudiziaria sull’attuazione del decreto Salvini: bisognerà capire come lo applicherà la giurisprudenza.