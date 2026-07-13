Merine, quattro furti in una sera: domiciliari per due uomini di Bari

MERINE (Lecce) – Due uomini di 49 e 57 anni, residenti a Bari, sono finiti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico perché ritenuti gli autori di quattro furti in abitazione commessi nella stessa serata dello scorso maggio a Merine, frazione di Lizzanello. La misura cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura salentina.

L’indagine, condotta dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce, è scattata dopo che i due erano stati sorpresi da alcuni residenti mentre tentavano di introdursi in una villa. L’intervento dei militari ha evitato che la situazione degenerasse, consentendo di identificare e perquisire i sospettati.

Durante i controlli sono stati sequestrati arnesi da scasso, ricetrasmittenti, materiale per il travisamento e monili in oro e argento, poi risultati provento di furto e restituiti ai proprietari.

L’analisi delle immagini di videosorveglianza, le testimonianze e i riscontri sulla refurtiva hanno permesso ai militari di ricostruire gli spostamenti dei due indagati e attribuire loro altri tre furti in abitazione, tutti commessi nel raggio di poche centinaia di metri e nella stessa serata.