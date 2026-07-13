Venerdì 17 luglio i 35 anni dei Sud Sound System al raffo Parco Gondar per il Raffo Fest

GALLIPOLI (Lecce) – Venerdì 17 luglio il Raffo Parco Gondar di Gallipoli si prepara a ospitare una serata epica per festeggiare un traguardo storico: i 35 anni di carriera dei Sud Sound System, i pionieri del raggamuffin italiano che hanno portato il dialetto salentino in giro per il mondo.

I Sud Sound System festeggeranno questa ricorrenza speciale con una vera e propria festa totale. Il palcoscenico si trasformerà nel cuore pulsante di un evento eccezionale, grazie a una line-up capace di far convivere i ritmi in levare, le vibrazioni della dancehall e le sonorità ancestrali della tradizione locale.

Ad accendere i motori della serata saranno proprio i padroni di casa insieme a Papa Leu Selecter, pronti a ripercorrere le tappe di una storia artistica straordinaria, densa di messaggi sociali, passione e grandi successi. Insieme a loro si alterneranno artisti che fanno delle radici salentine la loro bandiera nel mondo, a partire da Antonio Castrignanò, autentico ambasciatore della pizzica e della musica popolare in grado di far dialogare le radici tradizionali con la modernità. L’energia della dancehall e del juggling sarà invece assicurata dal sound eclettico dei Kalibandulu, affiancati per l’occasione dalle selezioni incalzanti di Kooloometoo e Touch di Road, per una staffetta musicale che non lascerà un attimo di tregua al pubblico.

La notte del 17 luglio sarà resa ancora più unica da un attesissimo appuntamento discografico. Proprio in concomitanza con l’evento, uscirà infatti su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo intitolato “SALENTO SOUND”, che vede i Sud Sound System collaborare con Kybba, protagonista al Raffo Parco Gondar di uno spettacolare show il 16 agosto prossimo. La firma di Kybba sulla produzione di “SALENTO SOUND” insieme alla leggenda dancehall olandese Kalibwoy e ai Sud Sound System stessi rappresenta la chiusura perfetta di un cerchio artistico. È l’incontro generazionale definitivo tra chi ha piantato le radici del reggae in Italia e chi, oggi, quelle stesse vibrazioni salentine le sta portando nei club di tutto il mondo.

Kybba, pseudonimo di Francesco De Nigris, originario come i Sud Sound System proprio di San Donato di Lecce, è internazionalmente riconosciuto come il fondatore e principale pioniere del Basshall Movement, una delle firme più interessanti e di successo della nuova scena urban e dancehall internazionale, capace di far dialogare le proprie radici pugliesi con i network globali della musica elettronica, con collaborazioni con Sean Paul, J Balvin, Diplo, Major Lazer tra gli altri. Il brano, che sintetizza perfettamente lo spirito del motto “From San Donato to the World”, verrà presentato in anteprima assoluta dal vivo durante i festeggiamenti, offrendo ai presenti l’occasione esclusiva di ascoltare per la prima volta un manifesto che connette il tacco d’Italia alle sonorità globali contemporanee.

La stagione continuerà per tutto luglio e agosto con nuovi attesissimi grandi live: con l’energia di Kid Yugi il 20 luglio, lo stile unico di Blanco il 2 agosto, l’attesissimo show di Tony Pitony l’11 agosto e il re della trap Sfera Ebbasta il 14 agosto.

Il Raffo Parco Gondar si conferma anche quest’anno il punto di riferimento assoluto per il clubbing mondiale, a partire dall’irresistibile e spettacolare show Elrow XXL Puglia con Gordo e molti altri, previsto per l’8 agosto. La consolle vedrà alternarsi leggende e icone della techno e della house, con le performance di Joseph Capriati e Loco Dice il 13 agosto, seguite da quelle di Nina Kraviz e Ben Klock il 17 agosto, passando per i set infuocati di Enrico Sangiuliano il 18 luglio, Luca Agnelli l’1agosto e Indira Paganotto il 14 agosto. Il cartellone si arricchisce inoltre con i ritmi urban e dancehall di Limitlezz e Lion Fiah (24 luglio), Myke Towers (31 luglio), Kybba (16 agosto), Charly Black, Leftside e tanti altri (5 agosto), Papa V (9 agosto), Luciano e Mr Vegas (12 agosto) tra gli altri, oltre al meglio del rap con Gemitaiz (26 luglio), Noyz Narcos (1° agosto) e tanti altri.

Spazio poi ai format più amati e iconici del momento, come il resident party Kawabonga XXL Extreme in tripla data il 19 luglio, il 2 e il 9 agosto. Seguiranno il viaggio nel tempo di Voglio tornare negli anni ’90 il 4 agosto, il ritmo travolgente di Noche de Travesura con Mercedes Lambre & Nick Garnier il 15 agosto, il fenomeno pop Teenage Dream il 19 agosto, la serata Bunny Club con Welo il 20 agosto e lo storico appuntamento con Metempsicosi il 21 agosto, prima del tradizionale e attesissimo Closing Party del 23 agosto, per una programmazione sempre variegata tra il pop, il rap, il raggaeton, l’elettronica, la musica indipendente e i grandi format.

Spazio a live, djset e i party più in voga del momento che si alterneranno su sei palchi all’interno di un’area di 20.000 metri quadri in linea con la scelta di ampliare l’offerta del Raffo Parco Gondar portando un intrattenimento su più livelli. Raffo Parco Gondar, oltre alla musica, dedica i suoi ampi spazi all’aperto all’arte, allo sport ma non solo: tattoo, piercing, barbershop, makeup, area street food e area relax con yoga e massaggi rendono unica la visita al Raffo Parco Gondar, vera e propria cittadella che mette lo spettatore al centro di un’esperienza a 360°, costruendo emozioni e ricordi legati alla totalità dell’esperienza e non solo all’evento seguito. E non solo!

Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival. Main Partner del Parco Gondar 2026: Title Sponsor Raffo; Sponsor Jägermaister, Cointreau, Acqua Vera, Alta Marea, Puglia In Food, Aperol, Vivaticket, Tailoor.

Mobility Partner Italo e Itabus, che con il progetto Italo Red Carpet regalano un’occasione speciale a chi ama la musica e viaggia spesso.

Infine, ritorna BusForFun tra i partner: tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.

Tutti i biglietti per gli eventi Raffo Parco Gondar sono disponibili su Vivaticket.