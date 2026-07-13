Questura di Lecce, “appena” 27 nuovi agenti a fronte di oltre 100 pensionamenti

Lecce – “Solo propaganda del governo e narrazione fuorviante”. Il Silp Cgil Lecce non usa giri di parole per commentare i dati relativi alle assegnazioni di agenti ed assistenti in provincia di Lecce per la Questura e i Commissariati.

“La modalità di diffusione dei dati è inaccettabile – dice Antonio Ianne, segretario generale del sindacato Silp Cgil Lecce – Prima ancora che l’Amministrazione ne desse comunicazione ufficiale, i parlamentari di maggioranza nelle diverse realtà locali li hanno diffusi per intestarsi meriti e millantare un’attenzione alla sicurezza che, nei fatti, resta tutta da dimostrare”.

Innanzitutto i numeri. “Non è solo questione di metodo, ovviamente – dicono ancora dalla Cgil – È la sostanza che manca. In Puglia e nel Salento la realtà è ben diversa da quella raccontata dalla politica”.

Per Ianne, il piano di potenziamento annunciato è del tutto insufficiente. “In provincia di Lecce le nuove assegnazioni non compensano minimamente le uscite per pensionamento previste per il 2026 – chiarisce il sindacalista – In provincia di Lecce nel biennio 2025-26, le 27 unità annunciate (zero nel 2025) vanno rapportate agli oltre 100 pensionamenti reali. Restano fuori dal piano Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia Postale. Men che meno per il reparto Prevenzione Crimine, che si è cercato di chiudere negli scorsi mesi con un colpo di mano non riuscito per la forte opposizione anche della nostra organizzazione sindacale, e che adesso viene lasciato a languire svuotandolo progressivamente di risorse e valide professionalità”. In queste quattro specialità i pensionamenti sono tantissimi.

Sicurezza demandata ai privati. Al netto del turnover, quindi, non è possibile parlare di potenziamento: “Non stiamo assistendo nemmeno a un pareggio contabile. La carenza di personale rimane una criticità strutturale, che il Silp Cgil denuncia da tempo. Non riusciamo a comprendere cosa ci sia da celebrare per 27 nuovi arrivi in provincia di Lecce e 144 appena in tutta la regione. In realtà anche nella sicurezza, al pari di salute e istruzione, la politica del governo è chiara: rinunciare a investire per poi delegare al privato”. Ianne fa riferimento a quanto accade a Lecce, ormai da due anni, con i “servizi privati” per i locali commerciali del centro città. “Il messaggio sembra chiaro: chi può spendere ha diritto alla sicurezza, gli altri, compresi i residenti delle zone interessate, si arrangino”, dice. “La cronica mancanza di reale controllo del territorio lascia spazio a discutibili forme di ‘sicurezza privata’ che ‘ripuliscono’ il salotto buono della città, spostano il problema in altre zone meno centrali come il parco dell’ex Galateo, non si interessano delle aree interne della provincia, dove si rischia ormai da anni che il controllo del territorio torni in mano alla criminalità organizzata. La cittadinanza ed il personale della Polizia di Stato meritano risposte concrete, non slogan elettorali che nascondono un costante depauperamento degli organici”.