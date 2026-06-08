Verso la XXIII Festa di Cinema del reale e dell’irreale

CORIGLIANO D’OTRANTO (Lecce) – Da ventitré anni la Festa di Cinema del reale e dell’irreale attraversa luoghi, comunità e paesaggi del Salento costruendo occasioni di incontro tra cinema, arti e territori.

In attesa dell’edizione 2026, in programma dal 15 al 18 luglio 2026 al Castello Volante di Corigliano d’Otranto, prende forma già a giugno un calendario di iniziative che ne anticipa temi, visioni e pratiche. Un percorso che coinvolge luoghi, comunità e realtà culturali del territorio, trasformando l’attesa in un’occasione di incontro, confronto e partecipazione. A guidare la XXIII edizione è la parola CAOS, scelta come chiave di lettura di un presente segnato da cambiamenti, conflitti e continue trasformazioni. Un concetto che invita ad abitare la complessità, ad accogliere l’incertezza e a interrogare il reale attraverso nuove forme di racconto; una riflessione che prende corpo già negli appuntamenti di giugno, pensati come occasioni di scoperta, visione condivisa e dialogo con i territori.

Dal 10 al 24 giugno prende così il via Cinema di Strada, la nuova rassegna realizzata in collaborazione con CINE? di Magma Aps, che porta il cinema fuori dai luoghi convenzionali della visione per incontrare il pubblico nelle piazze e nei quartieri periferici di Corigliano d’Otranto. Un ciclo di proiezioni che conferma lo sguardo della Festa sul cinema come luogo di comunità, immaginazione e viaggio nel mondo. Tre appuntamenti a ingresso libero dedicati a storie di attraversamenti, memoria e resistenza, accompagnati da momenti di confronto e partecipazione.

Si parte il 10 giugno in Piazza Vittoria con Buena Vista Social Club di Wim Wenders. Il 17 giugno, nella piazzetta di via Trieste, appuntamento con Searching for Sugar Man di Malik Bendjelloul. Il ciclo si conclude il 24 giugno in Piazza Aldo Moro con Letizia Battaglia – Shooting the Mafia di Kim Longinotto. Al termine di ogni proiezione è previsto un momento di confronto aperto al pubblico.

Il 27 e 28 giugno Cinema del Reale sarà invece ospite del festival RI*GENERA al Parco Torcito di Cannole con AZIONI / RIGENERAZIONI, due giornate di incontri dedicate all’ambiente, alla cura del territorio e delle relazioni sociali. Realizzati in collaborazione con Music Platform, gli appuntamenti riuniranno protagoniste e protagonisti del cinema, della musica, del teatro, dell’audiovisivo e della ricerca culturale impegnati dentro e fuori il territorio salentino.

Gli incontri, moderati da Paolo Pisanelli, direttore artistico della Festa di Cinema del reale e dell’irreale, prenderanno il via alle 19.30 e saranno seguiti alle 21.30 da proiezioni curate dal festival. Venerdì 27 giugno interverranno Antonio De Luca, Paola Leone, Admir Shkurtaj, Alessandro Valenti, Mattia Soranzo, Corrado Punzi e Rachele Andrioli. Sabato 28 giugno saranno protagonisti Luca Bandirali, Claudia Mollese, Davide Barletti, Renato Chiocca, Eliana Manca, Ulderico Tramacere e Alessandra Pomarico (Free Home University).