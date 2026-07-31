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Vent’anni di Birra e Sound: a Galatina domani taglio del nastro della più grande edizione di sempre a tema University

Dal 1° al 9 agosto il Festival Internazionale della Birra inaugura una nuova era nel Quartiere Fieristico di Galatina: 200 birre dal mondo, 2 concerti gratuiti a sera, street food d'eccellenza, servizi innovativi e un'esperienza sempre più accessibile

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