Ospedale Galatina, Donno (M5S): “Bene mantenimento reparto, manterremo alta l’attenzione”

BARI – “Apprendo con soddisfazione della notizia diffusa dalla Asl di Lecce in cui viene precisato che non è stata assunta alcuna decisione di chiusura del Punto nascita dell’Ospedale di Galatina né vi sono stati ordini di sospensione o trasferimento dei pazienti in altre strutture aziendali – scrive in una nota Leonardo Donno, deputato M5S e coordinatore regionale Puglia – È un’ottima notizia per le decine di migliaia di utenti del nosocomio e per il territorio. Nelle settimane scorse, appena sono stato informato da medici, infermieri, operatori sanitari e cittadini della paventata chiusura del reparto, ho avviato una serie di interlocuzioni con i vertici dell’ASL e con la Regione per fornire dati, numeri e informazioni importanti e per ribadire l’importanza di mantenere attivo un servizio fondamentale non solo per Galatina, ma anche per l’intera provincia. Un periodo in cui mi sono confrontato anche con le amministrazioni coinvolte, i nostri consiglieri, e tutti gli altri attori in campo, per arrivare a una risoluzione del problema.

Un metodo che ritengo fondamentale: a poco servono gli annunci, l’indignazione propagandistica o le passerelle con telecamere a seguito, se poi non si lavora seriamente per arrivare a una soluzione. Già a fine maggio avevo segnalato alla Asl e ai rappresentanti istituzionali in Regione la carenza di personale e la necessità di un cambio di passo a tutela dei cittadini e dei lavoratori. Quella di stasera è sicuramente una buona notizia ma manterremo ancora alta l’attenzione. Bene che la Direzione strategica abbia dato disponibilità a confrontarsi con il territorio, resto disponibile a un tavolo di confronto con i rappresentanti Istituzionali, professionisti e stakeholders affinché prima di prendere ogni decisione vengano messi sempre al primo posto l’interesse dei cittadini. Oltre a rappresentare un’eccellenza, la struttura di Galatina garantisce un servizio fondamentale come quello del punto nascite. Un reparto che in tutto questo tempo, nonostante le difficoltà, ha riportato numeri importanti: nel 2025, infatti, sono nati 545 bambini. Alla data odierna risultano ufficialmente già 286 parti, +22 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; un trend che porterebbe a fine anno a oltre 600 parti per il 2026. Un chiaro segnale di professionalità di tutto il personale ospedaliero che ogni giorno garantisce un servizio eccellente. È a loro che va il nostro ringraziamento. La salute dei cittadini e la garanzia di una sanità pubblica e per tutti, devono essere sempre tutelati e garantiti”.