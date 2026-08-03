3BMETEO.COM: “Nuova fase di maltempo al Centro-Nord: temporali di forte intensità e deciso calo termico. Prosegue l’Estate al Sud”

Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com: “Dopo le piogge e il calo termico che hanno interessato gran parte della Penisola tra domenica e inizio di settimana, da giovedì è attesa una nuova intensa fase instabile al Centro-Nord con l’arrivo di rovesci e temporali di forte intensità e massime anche sotto i 30°C”.

NUOVA FASE DI FORTE MALTEMPO AL NORD E SU PARTE DEL CENTRO – “Una nuova intensa circolazione depressionaria si approfondirà sull’Europa nord-occidentale pilotando verso le nostre regioni centro-settentrionali rovesci e temporali che a tratti risulteranno anche di forte intensità, con rischio di locali grandinate, colpi di vento e potenziali disagi.” Come spiegato dal meteorologo di 3bmeteo, Manuel Mazzoleni: “Già mercoledì i primi disturbi torneranno a interessare la Liguria, le Alpi e Prealpi centrali e localmente il FVG. Ma sarà da giovedì che l’instabilità entrerà nel vivo con rovesci e temporali a tratti di forte intensità su Genovese, tra Levante ligure e Nordovest Toscana, tra Alto Piemonte, Centro-Nord Lombardia e rilievi di Nordovest. Venerdì il maltempo si accentrerà tra Lombardia, Nordest e Tirreniche settentrionali con ancora fenomeni localmente di forte intensità, specie a ridosso dei rilievi, mentre piogge sparse saranno ancora possibili su Nordovest, restante Centro e Sardegna. Seppur in lieve miglioramento, anche il weekend si prospetta a tratti ancora instabile tra alto versante tirrenico e Settentrione, con fenomeni specie a ridosso dei monti.” “Dopo mesi di siccità – prosegue il meteorologo di 3bmeteo – un bel carico di pioggia è atteso nella seconda parte della settimana con accumuli che potranno raggiungere i 100-150 mm, con punte isolate anche superiori (200/250mm), specie tra Lario, Levante Ligure, Appennino tosco-emiliano, ma anche Alpi e Prealpi.”

IL SUD ANCORA FUORI DAI GIOCHI E CON ANCORA GRAN CALDO- “Di contro le regioni meridionali – prosegue il meteorologo di 3bmeteo – resteranno fuori dai giochi con sole prevalente e soprattutto un nuovo deciso aumento delle temperature. Entro il fine settimana torneranno ad affluire calde masse d’aria dal Nord Africa che faranno salire le massime diffusamente oltre i 34/35°C, con picchi locali di 37/38°C.”

DECISAMENTE PIU’ FRESCO AL NORD – “La fase di maltempo sarà associata a un nuovo calo delle temperature al Nord e su parte del Centro, con massime che a tratti si porteranno anche sotto i 30°C.” Come evidenzia Mazzoleni: “Da venerdì in molte città del Nordovest le massime faticheranno a raggiungere i 26/27°C, così come su parte del Triveneto, mentre tra Emilia-Romagna e regioni del Centro oscilleranno tra i 28 e i 32°C circa. Atteso un calo anche nelle minime con valori anche sotto i 20°C al Nord. La tendenza vede, infine, ancora maltempo a inizio della prossima settimana al Nord (da confermare) e locale instabilità al Centro con temperature ancora in linea con le medie del periodo o localmente anche al di sotto. Mentre al Sud l’estate proseguirà a gonfie vele con sole e clima ancora molto caldo.”