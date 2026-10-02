Giudice di Pace di Lecce: “La multa con l’autovelox non omologato è nulla”

Con una recente sentenza (N.RG 648/2026), il Giudice di Pace di Lecce, dott.ssa Antonella Santoro, ha accolto il ricorso contro il Comune di Trepuzzi, proposto dallo Studio Legale Matranga, annullando integralmente il verbale per violazione dell’art. 142 C.d.S. e condannando la Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese di lite. Per il Giudice, in particolare, l’apparecchio non è omologato, né assume rilievo, ai fini del decidere, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanato nel giugno 2026, trattandosi di atto sopravvenuto rispetto all’accertamento oggetto di impugnazione e, pertanto, inapplicabile alla fattispecie in esame.

La legittimità del provvedimento impugnato deve, infatti, essere scrutinata alla luce del quadro normativo e regolamentare vigente al momento della sua adozione, secondo il principio generale del tempus regit actum. Ha proseguito il Giudice, la Semplice Approvazione o l’inserimento negli elenchi del MIT NON bastano ad attribuire valore probatorio al rilevamento della velocità. La legge (art. 142, comma 6, C.d.S.) richiede espressamente l’omologazione dell’apparecchiatura.

La sola approvazione ministeriale ha valore meramente procedurale e non sostituisce l’omologazione. Nemmeno l’inserimento dell’autovelox negli elenchi dei dispositivi censiti o richiami a Decreti Direttoriali valgono a sanare la mancanza di omologazione originaria. Spetta all’Amministrazione dimostrare l’avvenuta omologazione e la successiva regolare taratura dello strumento.