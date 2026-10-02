Muro Leccese riapre le mura messapiche: un parco accessibile e una sala immersiva per rivivere la città antica

MURO LECCESE – Le mura che hanno dato il nome alla città tornano a essere uno spazio da percorrere, conoscere e vivere. Muro Leccese restituisce alla comunità il Parco Archeologico delle Mura Messapiche e inaugura la nuova Sala Immersiva del Museo Diffuso, con due giornate di presentazioni, visite guidate e tecnologie capaci di riportare i visitatori dentro la storia dell’antico centro. Gli appuntamenti di venerdì 2 e sabato 3 ottobre segnano la conclusione di “ViViMuro – Strategie integrate per una rivitalizzazione inclusiva e partecipativa”, il progetto finanziato dal PNRR nell’ambito della Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi Storici”. Un percorso di tutela e valorizzazione che, in questi anni, ha portato a compimento numerosi interventi e che ora consegna alla città, ma anche a un pubblico più ampio, i risultati di un lavoro fondato sul rapporto trentennale tra il Comune, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento.

Il programma si apre oggi, alle 18.30, a Palazzo del Principe, con la presentazione del volume “L’ultima battaglia di Muro Leccese, la città che sfidò Roma. Archeologia di un campo di battaglia della seconda guerra punica”, scritto da Francesco Meo e Serena Viva e pubblicato da Edizioni Quasar nel 2026. A dialogare con gli autori saranno Vincenzo Santoro, responsabile del Dipartimento Cultura dell’ANCI, e Francesco D’Andria, professore emerito dell’Università del Salento. La serata sarà accompagnata dalla proiezione del docufilm “Muro Leccese, la città messapica senza nome”, di Alessandro Romano. Il libro raccoglie i risultati di oltre venticinque anni di ricerche sul sito messapico e ricostruisce, attraverso un metodo multidisciplinare, gli avvenimenti che portarono alla distruzione della città durante la seconda guerra punica. Le campagne di scavo hanno restituito testimonianze materiali dello scontro armato tra Roma e uno dei maggiori centri messapici dell’Italia meridionale: proiettili di piombo, dardi di scorpio, strutture difensive e tracce d’assedio.

A questi elementi si aggiungono le analisi antropologiche su sepolture anomale, che documentano pratiche funerarie d’emergenza e i traumi riportati dalle persone coinvolte. Archeologia, storia militare, antropologia fisica e tecnologie digitali contribuiscono così a ricomporre il quadro di quelle giornate, attraverso i corpi, le armi e le scelte disperate di una città che tentò di resistere alla conquista romana. Dalla ricostruzione nelle pagine del volume si passerà ai luoghi della storia: sabato 3 ottobre, alle 16.30, presso il Parco del SS. Crocifisso, il taglio del nastro aprirà al pubblico il Parco Archeologico delle Mura Messapiche. Sarà riconsegnato alla città un tratto della cinta muraria del IV secolo avanti Cristo, riportato alla luce e ricomposto nelle sue forme originarie. È la stessa fortificazione che dà il nome a Muro Leccese e che ancora oggi segna il paesaggio per oltre un chilometro. Il progetto, curato dall’architetto Tommaso Marcucci e condotto sotto la direzione scientifica del professor Francesco Meo, ha previsto lo scavo e la messa in luce delle strutture antiche, insieme alla realizzazione di un percorso pedonale in materiali naturali, accessibile anche alle persone con ridotta mobilità.

L’inclusività è stata dunque assunta come criterio alla base della progettazione. Subito dopo l’inaugurazione, gli archeologi che hanno condotto le campagne di scavo accompagneranno i visitatori lungo il percorso, illustrando le strutture emerse dalle ricerche. I visori in realtà aumentata permetteranno di sovrapporre alle mura l’immagine della città antica, offrendo una nuova possibilità di comprendere gli spazi e il loro aspetto originario. Un servizio navetta collegherà il Parco al laboratorio di archeologia del Convento dei Domenicani, aperto per l’occasione: qui sarà possibile osservare i reperti nella fase meno visibile del loro percorso, quella dello studio e del restauro. L’ultima tappa sarà Palazzo del Principe, sede principale del Museo Diffuso, dove verrà inaugurata la Sala Immersiva progettata dagli architetti Francesco Gabellone e Maria Chiffi. Una proiezione tridimensionale condurrà gli spettatori dentro la città antica, ripercorrendone le vicende dalla fondazione al declino e rendendo la storia della città senza nome accessibile a un pubblico ampio e diversificato.

Le iniziative proseguiranno anche dopo il fine settimana inaugurale. Per promuovere la conoscenza e la fruizione del sito, l’amministrazione comunale ha predisposto un programma che accompagnerà il mese di ottobre, con visite guidate affidate agli esperti del sito e l’apertura del laboratorio di archeologia del Convento dei Domenicani. Gli appuntamenti sono previsti il 3 e 4 ottobre, il 10 e 11 e il 17 e 18, con visite il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 13. “Restituiamo alla nostra comunità una parte importante della sua storia”, dichiara il sindaco Antonio Lorenzo Donno. “Questo risultato non appartiene a un solo soggetto: è il frutto di un lavoro condiviso con l’Università, la Soprintendenza, i professionisti, le imprese e le associazioni del territorio. Senza il contributo di ciascuno, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile”. L’assessora alla Cultura Sara Spano sottolinea il carattere duraturo degli interventi: “Con l’ampliamento del Parco Archeologico e l’apertura della Sala Immersiva presso il Museo Diffuso proseguiamo lungo una linea di lavoro che da anni orienta le scelte di questa Amministrazione, dotando la città di un’infrastruttura culturale permanente”. Un obiettivo che l’assessora chiarisce così: “Non un allestimento temporaneo né un evento isolato, ma un sistema di luoghi, percorsi e contenuti destinato a restare, che i linguaggi e gli strumenti della contemporaneità rendono leggibile a pubblici sempre più ampi”. Il Parco Archeologico delle Mura Messapiche resterà aperto e liberamente accessibile. L’ingresso sarà libero per tutte le iniziative.