Festa dei Nonni, il Garante dei diritti del minore: “I nonni sono memoria e futuro insieme”

In occasione della Festa dei Nonni, che si celebra oggi 2 ottobre, il garante regionale dei diritti del minore Ludovico Abbaticchio richiama l’attenzione sul ruolo che i nonni svolgono all’interno delle famiglie e sul valore della loro presenza nella vita dei bambini e delle nuove generazioni.

La ricorrenza, istituita nel 2005 e celebrata il 2 ottobre, giorno in cui la Chiesa ricorda gli Angeli Custodi, rappresenta un’occasione per riflettere su una figura che, nella quotidianità di molte famiglie, costituisce un punto di riferimento affettivo e concreto.

Secondo i dati Istat, sono oltre 12 milioni i nonni in Italia che si occupano quotidianamente dei nipoti. Una presenza che contribuisce concretamente alla vita delle famiglie e che rappresenta una forma di sostegno capace di accompagnare il lavoro e la quotidianità familiare.

“In un’Italia che corre veloce e che spesso fatica a ritrovare il valore del tempo lento – osserva il Garante – i nonni rappresentano memoria e futuro insieme. Il loro ruolo però non può essere ridotto solo a quello di chi si prende cura dei nipoti, pur essendo questo un contributo quotidiano importante per molte famiglie”. Accanto a questo contributo, vi è una dimensione affettiva e culturale altrettanto significativa. “I nonni sono custodi di storie, tradizioni e ricordi: attraverso i loro racconti trasmettono alle nuove generazioni la memoria della famiglia e di un passato fatto di difficoltà, quotidianità, feste e consuetudini. Per un bambino, per tutti noi, – sottolinea il Garante – sapere di avere un luogo nel quale sentirsi amati e accolti rappresenta un riferimento fondamentale. I nonni possono essere quella presenza capace di accompagnare, ascoltare e custodire, offrendo ai nipoti uno spazio di affetto e di accoglienza”.

La Festa dei Nonni costituisce anche un’occasione per richiamare l’attenzione sulla solitudine che può segnare la vita di molti anziani. Case troppo grandi, distanze familiari e difficoltà nell’utilizzo degli strumenti tecnologici possono accentuare una condizione di isolamento, nella quale anche una semplice telefonata può assumere un valore importante. “La Festa dei Nonni – conclude il Garante– non ha bisogno necessariamente di regali costosi. Ha bisogno soprattutto di tempo e di presenza. Andare a trovare i propri nonni, portare con sé i bambini, ascoltare ancora una volta una storia già raccontata può diventare un modo concreto per custodire un legame tra generazioni. Perché quelle storie, un giorno, potranno rappresentare una parte preziosa della memoria che ci resterà. Il pensiero va infine anche ai nonni che non ci sono più, ma che continuano a vivere nei ricordi e nelle storie trasmesse alle generazioni successive”.