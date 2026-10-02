Furto da 160mila euro in abitazione: i Carabinieri seguono le tracce dell’oro, arrestati in due

CAMPI SALENTINA (Lecce) – Un colpo sventato nella sua fase di monetizzazione grazie all’analisi dei passaggi della refurtiva. I Carabinieri della Stazione di Campi Salentina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lecce, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale leccese, nei confronti di due persone ritenute responsabili in concorso di furto aggravato in abitazione, ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di materiale esplodente.

L’indagine è scattata il 2 agosto scorso a seguito della segnalazione di un furto consumato in un’abitazione di Campi Salentina. Approfittando dell’assenza della proprietaria, gli autori del gesto si sono introdotti nell’immobile forzando la porta d’ingresso e setacciando gli ambienti, sino a raggiungere un vano adiacente alla camera da letto.

Da una cassettiera sono stati asportati monili in oro, orologi, contanti e preziosi per un valore complessivo stimato in circa 160mila euro.

Gli accertamenti condotti dai militari hanno consentito di ipotizzare che uno dei due indagati disponesse di una dettagliata conoscenza pregressa dei luoghi, elemento che avrebbe agevolato l’individuazione della refurtiva.

La successiva attività investigativa si è concentrata sul tracciamento dei beni sottratti, conducendo i Carabinieri a perquisire l’abitazione del secondo indagato.

Nel corso del controllo sono stati rinvenuti e sequestrati diversi preziosi appartenenti alla vittima, oltre a 3.250 euro in contanti, sostanze stupefacenti con materiale da confezionamento e un ordigno esplosivo di fabbricazione artigianale.

I riscontri sono proseguiti con verifiche documentali presso diversi esercizi commerciali dedicati alla compravendita di oro e preziosi. Attraverso l’analisi dei registri e delle schede di vendita, gli investigatori dell’Arma hanno ricostruito le avvenute cessioni di parte dei monili nei giorni immediatamente successivi al furto, definendo la filiera attraverso la quale la refurtiva veniva trasformata in liquidità.

Sulla base del quadro indiziario ricavato dai riscontri sul campo, dalle perquisizioni e dalle verifiche commerciali, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per entrambi la misura restrittiva in carcere.