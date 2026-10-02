“Il Mare Parla Molte Lingue”, domani a San Cataldo la serata conclusiva del progetto di valorizzazione della marina: coinvolte cinque scuole del territorio

SAN CATALDO (Lecce) – Non si può amare senza conoscere. Domani – sabato 3 ottobre, a partire dalle 18 – la piazzetta Margarito da Brindisi di San Cataldo ospiterà l’evento conclusivo della prima edizione di “Il Mare Parla Molte Lingue”, progetto ideato per contribuire alla rivitalizzazione della marina leccese consentendo alle giovani generazioni di sperimentare il valore del luogo e il suo patrimonio ambientale, naturalistico, storico e culturale.

Il progetto, nato da una collaborazione tra l’associazione “Lecce sul mare – San Cataldo ODV”, ha visto la partecipazione di cinque scuole del territorio: gli istituti comprensivi Stomeo Zimbalo (capofila), “Ammirato Falcone” e “Galateo Tempesta” di Lecce e “Armando Diaz” di Vernole e Castrì, l’Itet “Grazia Deledda” di Lecce. Realtà formative i cui ragazzi, nel corso dell’anno, hanno partecipato a percorsi diversi ma complementari: dalla liberazione di una tartaruga marina alle visite nella riserva biogenetica di San Cataldo e nell’oasi WWF Le Cesine; dal clean-up della spiaggia agli incontri con realtà impegnate nella tutela ambientale; dalle esperienze di vela e cultura marinara ai percorsi storico-archeologici e alle attività scientifiche e interdisciplinari con l’Università.

Così la serata di domani – non un convegno, né una festa di fine progetto – sarà occasione di racconto, per i ragazzi, di ciò che hanno imparato a conoscere e apprezzare di persona, creando una rete che coinvolge scuole, associazioni, università, istituzioni e imprese unite dall’obiettivo di generare nuova attenzione e partecipazione intorno a San Cataldo.

La piazza diventerà dunque parte del racconto, con postazioni dedicate ai lavori degli studenti e una sequenza di interventi brevi che accompagnerà il pubblico dalla scuola alla scienza, dalla biodiversità alla comunità e al ruolo dell’impresa. In programma anche l’intervento di Vincenzo Campa per Enegan, sponsor dell’iniziativa, sul contributo che le imprese possono offrire alla sostenibilità e alla generazione di valore per il territorio.

La serata si concluderà con “Radici sul mare”, inaugurazione di un’aiuola che costituisce un primo segno concreto del percorso virtuoso avviato: perché conoscere un luogo significa anche cominciare a sentirsi responsabili della sua tutela e del suo futuro. Ma sarà solo un arrivederci: domani si conclude infatti la prima edizione del progetto, non il progetto stesso, perché l’ambizione dei promotori è quella di far crescere “Il Mare Parla Molte Lingue” negli anni, ampliando progressivamente attività, scuole, competenze e soggetti della rete.