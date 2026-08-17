A Secli torna la Sagra della Carne di Cavallo

A Seclì torna la tradizione: il 21 e 22 agosto la 26ª edizione della Sagra della Carne di Cavallo

Di Maria Taccogna

​SECLÌ – Le luci dell’estate salentina si preparano ad accendersi nuovamente a Seclì, borgo pronto a tuffarsi nella tradizione gastronomica più autentica. Il piccolo centro si appresta infatti ad ospitare la 26ª edizione della “Sagra te la Carne te Cavaddhru” (Sagra della Carne di Cavallo), uno degli appuntamenti fissi e più attesi nel calendario degli eventi estivi della provincia di Lecce.

​L’evento, promosso e organizzato con cura dalla Pro Loco di Seclì, si terrà nelle serate di venerdì 21 e sabato 22 agosto 2026. Un traguardo importante, quello della ventiseiesima edizione, che testimonia il profondo legame della comunità con le proprie radici e la volontà di preservare e valorizzare un piatto simbolo della cucina contadina locale: la carne di cavallo, cucinata secondo ricette tradizionali e tramandate nel tempo.

​Dalla classica carne “al sugo”, ideale per farcire i tradizionali panini, ad altre specialità gastronomiche che solleticheranno i palati degli avventori, la sagra promette un viaggio sensoriale tra i sapori di una volta. Le strade del centro si popoleranno di stand gastronomici, in un’atmosfera di festa arricchita da musica, balli e artigianato locale.

​Per questa edizione la manifestazione introduce anche una grande novità pensata per agevolare i visitatori ed evitare lunghe attese: la possibilità di acquistare in anticipo i biglietti delle degustazioni online tramite la piattaforma Even Pos. Sarà sufficiente collegarsi direttamente al link https://evenpos.menu/xxvi-sagra-te-la-carne-te-cavaddrhu-1rfznh (disponibile anche nella sezione info della pagina social) per ordinare comodamente da casa e ritirare poi i tagliandi in cassa durante le serate dell’evento.

​La Sagra te la Carne te Cavaddhru non è solo un evento culinario, ma rappresenta un momento di aggregazione e convivialità, un’occasione per riscoprire il senso di comunità e la bellezza delle tradizioni popolari. L’invito della Pro Loco di Seclì è rivolto a tutti: cittadini, turisti e appassionati di enogastronomia, per due serate all’insegna del buon cibo, del divertimento e della salentinità.

​L’appuntamento è quindi fissato per il 21 e 22 agosto a Seclì, per festeggiare insieme ventisei anni di gusto e tradizione.