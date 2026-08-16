Torna Geminart, il festival degli artisti di strada a Gemini

A Gemini torna GeminArt, il Festival degli Artisti di Strada tra musica, spettacoli e tradizione salentina

Di Maria Taccogna

Il centro storico di Gemini, frazione di Ugento, si prepara ad accogliere una nuova edizione di GeminArt – Festival degli Artisti di Strada, in programma il 20 e 21 agosto 2026.

Due serate dedicate all’arte di strada e alla musica, con le vie e le corti del piccolo borgo che diventeranno il palcoscenico di spettacoli e iniziative pensate per coinvolgere pubblico e visitatori. La manifestazione è inserita anche nel calendario degli eventi estivi del Comune di Ugento, con appuntamenti musicali affidati, rispettivamente, agli Alla Bua il 20 agosto e ai Crifiu il 21 agosto.

Il programma mette insieme diverse espressioni della cultura e delle tradizioni del territorio: teatro di strada, musica nelle corti, degustazioni di vini, stand gastronomici con prodotti salentini e momenti dedicati all’arte e alla convivialità.

Tra gli appuntamenti previsti anche il Temporary Museum Vespa, che arricchirà il percorso della manifestazione con una particolare esposizione dedicata allo storico mezzo italiano.

GeminArt punta così a trasformare Gemini in un vero e proprio spazio a cielo aperto, dove spettacolo, musica, enogastronomia e tradizione si incontrano tra le strade del borgo. Un’occasione per riscoprire il centro storico attraverso un programma pensato per un pubblico di tutte le età.

L’appuntamento è dunque per giovedì 20 e venerdì 21 agosto, con l’obiettivo di portare ancora una volta nel cuore di Gemini il colore, l’energia e la creatività degli artisti di strada.