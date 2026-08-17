Furti d’auto: con quasi 17mila casi in un anno, la Puglia è la quarta regione d’Italia

PUGLIA – Sulla base dei dati del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un’analisi condotta da Facile.it scatta la fotografia dei furti di veicoli in Puglia: in un solo anno sono state sottratte 15.501 automobili e quasi 1.400 tra moto e motorini, per un totale di circa 16.900 mezzi spariti nel nulla. Il dato posiziona la regione al quarto posto nazionale per numero di vetture rubate, preceduta soltanto da Campania, Lazio e Sicilia.

Nonostante l’elevato volume di episodi, l’Osservatorio di Facile.it evidenzia come appena il 15,5% degli automobilisti pugliesi scelga di tutelarsi con una polizza garanzia furto. Un’adesione così ridotta è legata anche all’andamento delle tariffe assicurative nel Mezzogiorno, mediamente più sostenute rispetto al resto del Paese.

Prendendo in esame esclusivamente i furti di automobili, la maglia nera spetta alla provincia di Bari con 5.385 episodi denunciati, seguita da Foggia a quota 4.191. Il quadro regionale prosegue poi con le province di Barletta-Andria-Trani, dove si contano 2.570 casi, Lecce con 1.188 e Brindisi con 1.166. Chiude la graduatoria la provincia di Taranto, che si attesta a quota 1.001 sottrazioni.

Spostando l’attenzione sui motocicli, la classifica vede al primo posto la provincia di Bari con 372 episodi, seguita in questo caso da Taranto con 258 e da Barletta-Andria-Trani con 108. Per quanto riguarda infine i ciclomotori, le aree che registrano il maggior numero di denunce sono Bari con 127 casi, Barletta-Andria-Trani con 80 e Lecce con 79.

Facile.it ha elaborato un vademecum articolato in cinque raccomandazioni fondamentali per limitare i rischi di furto.

La prima indicazione riguarda la scelta del parcheggio, suggerendo di evitare zone isolate, poco illuminate o nascoste da vegetazione fitta, privilegiando aree di passaggio, ben illuminate o coperte da impianti di videosorveglianza.

È fondamentale poi non lasciare alcun oggetto in vista nell’abitacolo, anche se privo di valore reale come cavetti o borse vuote, ricordando di riporre eventuali bagagli nel vano posteriore prima di arrivare a destinazione.

Gli esperti sconsigliano inoltre di lasciare i finestrini leggermente aperti per attenuare il calore interno, una misura inefficace dal punto di vista termico che rappresenta unicamente un fattore di rischio per la sicurezza del mezzo.

Per proteggersi dalle tecniche moderne di scasso come la clonazione dei telecomandi, si suggerisce di utilizzare la chiave fisica oppure di installare dispositivi meccanici quali bloccasterzo e bloccapedali, evitando al contempo di lasciare le chiavi incustodite sotto l’ombrellone in spiaggia.

La guida richiama l’opportunità di sottoscrivere una polizza integrativa contro il furto, garanzia accessoria dal costo medio nazionale di poco superiore ai 108 euro che copre sia la perdita totale o parziale del veicolo sia i danni riportati durante il tentativo di scasso.