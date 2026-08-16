Gemini riscopre le sue radici: tre giorni di appuntamenti per la Notte di Sant’Oronzo

UGENTO – Gemini si prepara a celebrare la quarta edizione della Notte di Sant’Oronzo, un appuntamento che dal 24 al 26 agosto trasformerà il borgo in un grande spazio dedicato alla memoria, alle tradizioni popolari, alla musica e alla condivisione. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco Gemini – T.S. Giovanni – T. Mozza “Beach” APS, nasce dal recupero di un’antica festività religiosa ormai abbandonata e quest’anno avrà come filo conduttore il Tempo, inteso come ponte tra passato e presente. Il programma entrerà nel vivo il 24 agosto, dalle 20, con l’ultimo appuntamento di “Aspettando la Notte di Sant’Oronzo con Eventi Rionali”. Vicoli, palazzi e cortili aperti ospiteranno antichi mestieri e testimonianze delle realtà artigiane ancora presenti sul territorio. Spazio anche alla musica popolare, alla pizzica, agli artisti di strada e alle degustazioni enogastronomiche, mentre i racconti degli anziani accompagneranno cittadini e turisti alla scoperta di gesti, saperi e consuetudini del passato.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 ci sarà un progetto di narrazione fotografica che trasformerà il paese in una sorta di memoria a cielo aperto: lungo le strade del centro storico saranno esposte gigantografie con i volti di contadini e artigiani, immagini di luoghi e frammenti della vita di un tempo, costruendo un percorso immersivo attraverso la storia della comunità. Alle 22 la prima serata cambierà ritmo con “Lo Zoo di 105”, chiamato a chiudere l’appuntamento tra musica e divertimento. Il 25 agosto, sempre dalle 20, Gemini farà invece un vero e proprio salto indietro nel tempo: volontari della Pro Loco, anziani, giovani, famiglie e bambini ricostruiranno spontaneamente scene della vita quotidiana di una volta, trasformando strade e corti in un teatro a cielo aperto. Alle 22 saliranno sul palco “Enzo Petrachi & Friends”, per una serata nella quale musica e tradizione uniranno idealmente generazioni diverse. Il gran finale arriverà il 26 agosto, giornata dedicata a Sant’Oronzo. Alle 19 partirà la processione della statua accompagnata dallo storico Gran Concerto Bandistico “Città di Matino”, lungo le strade addobbate con luminarie, fiori e drappi colorati. Alle 19.30 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa di San Francesco d’Assisi e alle 22 Piazza Regina Elena ospiterà il concerto degli Après La Classe, che chiuderà la quarta edizione.

Tre giornate, dunque, nelle quali l’aspetto religioso si intreccerà con spettacolo, gastronomia, artigianato, fotografia e cultura popolare. La Notte di Sant’Oronzo punta così ad andare oltre la dimensione della festa estiva per diventare un progetto di valorizzazione di Gemini e della sua identità: un borgo che sceglie di raccontarsi attraverso i suoi abitanti, i suoi mestieri, le immagini e i ricordi, facendo della memoria uno strumento per tenere insieme passato e futuro.