Bulle a scuola contro una compagna di classe: hanno tutte 12 anni come la vittima. Che ha paura di uscire

Perseguitata, minacciata e picchiata da alcune compagne di classe. A 12 anni. In una scuola media di Gallipoli. Un’inchiesta è stata aperta dalla procura dei minori di Lecce per una serie di presunte aggressioni fisiche e psicologiche ai danni di una studentessa per mano di alcune compagne di classe. Tutte hanno 12 anni.

Sono sotto l’età perseguibile dalla legge (14 anni) e l’inchiesta – per quanto punti ad accertare accuse gravissime – finirà con un decreto di archiviazione. Al più le baby bulle saranno seguite dai servizi sociali che monitoreranno il percorso di crescita di ognuna di loro.

La vittima non sta bene. Da tempo accusa attacchi di panico e di ansia. Per settimane si è assentata da scuola per paura di essere aggredita e di essere minacciata. E si isolava rinunciando a partecipare alle attività scolastiche. Le baby bulle, di converso, respingono le accuse.

Nei giorni scorsi sono state convocate dai carabinieri e hanno fornito le proprie ricostruzioni: “Fa la vittima – hanno detto – si sente perseguitata”. In realtà delle molestie e delle persecuzioni circolerebbero anche dei video. Ma gli investigatori non confermano. La vicenda si consuma dentro e fuori un Istituto di Gallipoli. La bambina sarebbe stata perseguitata per mesi da una compagna. Come accaduto nell’estate dello scorso anno quando la 12enne sarebbe stata picchiata nei pressi della stazione ferroviaria di Gallipoli. E minacciata per telefono da altre due sue compagne che “al rientro a scuola sarebbe stata nuovamente picchiata”.

Anche tra i banchi, però, la ragazza è finita nel mirino delle bulle. Le rubavano la merenda e la perseguitavano. Il 4 maggio, durante l’ora di Educazione Fisica, sarebbe stata aggredita da una di loro: calci al ventre, ai fianchi e alle cosce e ogni qualvolta si rialzava veniva spinta nuovamente a terra per poi ricevere una gragnuola di calci e pugni.

Davanti a tanti altri studenti che non avrebbero fatto scudo per proteggere la 12enne. Anzi. Un suo compagno “contava i punti” quando la baby bulla colpiva la ragazzina rimasta ferita in più parti del corpo con contusioni guaribili in una settimana.

Dopo quell’episodio, la madre decise di rompere gli indugi presentandosi in caserma. Un fascicolo d’indagine è stato aperto in cui compaiono i nomi dei compagni di classe con le accuse – a vario titolo – di stalking, lesioni e minacce aggravate. Ma, dopo gli interrogatori, la linea è univoca: “Non abbiamo fatto nulla, si sentiva soltanto una perseguitata”.

Al momento non sarebbe stato aperto un fascicolo dalla procura ordinaria per rilevare eventuali complicità da parte di adulti. Le indagate sono seguite dalle avvocata Speranza Faenza, Alessandra Luchina ed Elisa Cappello.