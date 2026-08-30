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Alla scoperta del Salento: Lecce, la sontuosa città barocca tra meraviglia e storia

di Valeria Coi

Una passeggiata per il centro storico di Lecce, alla scoperta di monumenti ricchi di storia, cultura e arte. Dai palazzi nobiliari al castello Carlo V, dal Duomo alla Basilica di Santa Croce, il trionfo del Barocco di quella che è una delle città più belle d'Italia

Foto Giulio Rugge

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