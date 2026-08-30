Arbitro di Lecce – Roma: l’ingegnere padovano Chiffi dirigerá per la 16esima volta i giallorossi

La partita sarà arbitrata dal Signor Daniele CHIFFI della Sezione A.I.A. di Padova. L’arbitro CHIFFI ha 41 anni. È nato il 14 dicembre 1984 a Padova, dove risiede. Professione: Ingegnere gestionale.

Esordio in Serie B il 31 agosto 2013 in Varese – Modena (1-1).

Esordio in Serie A l’11 maggio 2014 in Sampdoria – Napoli (2-5).

Dal 1° gennaio 2022 è arbitro internazionale .

Ha arbitrato, finora, 337 partite delle quali 129 in Serie A, 110 in B e 13 inCoppa Italia .

Il signor CHIFFI ha diretto, finora, le seguenti 15 partite del Lecce (12 in campionato e 3 in Coppa Italia – 6 in casa e 9 fuori). Il bilancio complessivo dei giallorossi è di 4 vittorie (tutte in campionato), 3 pareggi e 8 sconfitte (cinque in campionato e tre in Coppa Italia):

Questi i precedenti in CAMPIONATO :

16.09.2012 LECCE – San Marino 2-0 (gol dell’esordiente Salvatore Foti al 62’ e di Cosimo Chiricò al 78’ – al 16’ rigore a favore del Lecce calciato da Jeda, fuori, alto sopra la traversa – oltre a quello di Foti èda registrare anche l’esordio di Giancarlo Malcore – spettatori: 5.537)

12.05.2013 AlbinoLeffe – LECCE 2-1 (giocata allo stadio di Bergamo – vantaggio del Lecce al 3’ con Mariano Bogliacino e poi i gol dell’AlbinoLeffe al 59’ e 74’ – spettatori: 2.433 – ultima partita del campionato – ultima partita di mister Antonio Toma sulla panchina leccese)

15.12.2020 Salernitana – LECCE 1-1 (all’11’ vantaggio dei campani e gol del pareggio, al 53’, con Marco Mancosu su rigore concesso per un fallo di Lopez sullo stesso Mancosu – mister Eugenio Corini, positivo al Covid-19 prima della partenza per Salerno, è stato sostituito dal suo vice mister Salvatore Lanna – all’89’ espulso l’allenatore della Salernitana Fabrizio Castori – partita a “porte chiuse” per la pandemia da Covid-19)

02.04.2021 LECCE – Salernitana 2-0 (si è giocata il Venerdì Santo alle ore 19 (tutte le partite) – al 44’ gol di Stefano Pettinari e al 72’ di Christian Maggio che ha segnato a 39 anni e 50 giorni (è il marcatore più anziano nella storia del Lecce; nessun giallorosso aveva mai segnato a quell’età) – quinta vittoria di fila e decima partita utile di seguito – partita a “porte chiuse” per la pandemia da Covid-19)

23.01.2022 LECCE – Cremonese 2-1 (reti: 14’ Antonino Gallo (primo gol tra i professionisti), al 15’ pareggio dei grigiorossi e al 91’ autorete di Okoli della Cremonese – il Lecce raggiunge il primo posto in classifica e in solitario – spettatori 3.080)

29.10.2022 LECCE – Juventus 0-1 (prima partita con l’arbitro Chiffi in Serie A – gol-partita di Fagioli al 73’ – spettatori 25.860 (abbonati 19.948) per un incasso di € 799.389,94 (al momento è il quarto nella storia del Lecce)

08.01.2023 Spezia – LECCE 0-0 (buona prestazione del Lecce, ma, alla fine, il risultato si deve ritenere giusto – si è giocato sotto una fittissima pioggia – per l’arbitro Chiffi è stata la partita n. 80 in Serie A)

23.04.2023 Milan – LECCE 2-0 (reti: 40’ e 75’ Leao – il primo gol di Leao è il n. 3.400 subito dal Lecce, in campionato, nella sua storia – spettatori 72.614 dei quali 1.599 leccesi nel settore ospiti)

10.03.2024 LECCE – Verona 0-1 (gol-partita al 17’ di Folorunsho – dopo il fischio finale vengono espulsi l’allenatore del Lecce mister Roberto D’Aversa per una testata ad Henry e lo stesso Henry per ripetute proteste – spettatori 25.222 – è l’ultima partita di mister D’Aversa che verrà esonerato, per vari motivi, il giorno dopo)

07.12.2024 Roma – LECCE 4-1 (reti: 13’ Saelemaekers, 59’Mancini, 66’ Pisilli, 86’ Koné per la Roma e 40’ Krstović su rigore per il Lecce – spettatori 58.213 dei quali più di 3.500 leccesi)

11.01.2025 Empoli – LECCE 1-3 (reti: 6’ Morente e 11’ e 91’ Krstović per il Lecce e 47’ Cacace per l’Empoli – prima vittoria sul campo dell’Empoli … dopo 77 anni – spettatori 9.096 dei quali 1.180 leccesi)

24.01.2026 LECCE – Lazio 0-0 (esordio di Walid Cheddira; al 63’ subentra al posto di Stulić – spettatori 24.435 – è stata la partita n. 700 del Lecce in Serie A)

E questi in COPPA ITALIA :

05.12.2012 Perugia – LECCE 2-1 (3° Turno della Coppa Italia di Lega Pro – al 20’ gol del momentaneo pareggio con l’albanese Ledian Memushaj – il Lecce, per la migliore differenza reti, si qualifica per le semifinali dove sarà eliminato, sempre per la differenza reti, dal Latina che alla fine vincerà la Coppa)

09.08.2015 Cesena – LECCE 4-0 (2° Turno eliminatorio di Coppa Italia di Lega Pro – esordio di “Ciccio” Cosenza e del rumeno Sergiu Suciu)

12.08.2017 Pordenone – LECCE 3-2 (3° Turno di Coppa Italia di Serie C – Lecce in vantaggio per 0-2 con la doppietta di Matteo Di Piazza al 6’ e 47’ – negli ultimi dodici minuti i tre gol del Pordenone – ultima partita di mister Roberto Rizzo sulla panchina giallorossa in Coppa Italia)

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L’arbitro CHIFFI con la ROMA

Ha diretto, finora, 14 partite dei giallorossi romani equamente divise tra casa e fuori (tutte in Serie A). Il bilancio della Roma è di nove vittorie, un pareggio e quattro sconfitte.

Nelle SETTE partite in casa la Roma ha ottenuto sei vittorie e una sconfitta.