Figli del Salento: Gaetano Stella, l’uomo della terra e delle piante

Tra la prima metà dell’Ottocento e l’Unità d’Italia, il dibattito scientifico e sociale nel Salento ha vissuto un periodo di fervida rinascita culminato nell’opera dei grandi amministratori illuminati. In questo panorama si distingue la figura di Gaetano Stella, nato nel 1787 e morto nel 1862, medico, agronomo e scienziato, a cui la città di Lecce deve la nascita e la strutturazione del suo moderno patrimonio botanico e paesaggistico.

Dalla guida dell’Orto Botanico alla direzione dei primi Giardini Pubblici, l’attuale Villa Comunale, l’opera di Stella ha unito il rigore della ricerca accademica alla visione etica della gestione del territorio.

Nominato nel 1835 Segretario perpetuo della Regia Società Economica di Terra d’Otranto, carica ricoperta fino alla scomparsa nel 1862, Gaetano Stella fu il promotore delle più importanti riforme agricole della provincia. La Società Economica non era soltanto un organo consultivo, ma un vero e proprio laboratorio di sperimentazione sul campo per migliorare le condizioni di vita delle classi rurali, infatti sotto la sua direzione vennero promossi studi agronomici innovativi, tra cui la sperimentazione di nuove coltureperché introdusse la coltivazione della Batata (patata dolce) e favorì la selezione e diffusione di specie orticole e frutticole adattabili ai suoli calcarei e aridi del Salento; la modernizzazione delle tecniche d’impiantogarantitadal miglioramento delle filiere seriche tramite la gelsicoltura e la sistemazione dei terreni soggetti a ristagno idrico.

Il capolavoro scientifico di Gaetano Stella fu la direzione dell’Orto Botanico di Lecce, avviata ufficialmente con l’apertura della struttura nel 1843. Sotto la sua guida rigorosa, l’Orto non fu concepito come semplice giardino ornamentale, ma come centro di ambientamento e studio botanico avanzato.

L’area si estese per oltre tre ettari e mezzo, integrando spazi destinati alle colture sperimentali, collezioni di specie indigene e piante esotiche di nuova introduzione.

Fece realizzare serre dotate di sistemi termici per la conservazione di specie tropicali e officinali, creando uno dei cataloghi botanici più ricchi del Mezzogiorno borbonico.



Per oltre un trentennio, Gaetano Stella diresse anche la Villa Comunale di Lecce, gli storici Giardini Pubblici Giuseppe Garibaldi, sorti originariamente di fronte al Palazzo dell’Intendenza, e si occupò del riempimento delle aree depresse del fossato cittadino, del disegno dei viali alberati e dell’acclimatazione delle alberature monumentali che ancora oggi caratterizzano l’impianto urbano leccese.

La sua visione del verde non si limitava all’estetica, ma rispondeva a precise esigenze igienico-sanitarie e sociali, anticipando il concetto moderno di parco pubblico come polmone urbano e luogo di aggregazione per la cittadinanza.

L’eredità di Gaetano Stella rimane impressa nel tessuto urbanistico del centro storico di Lecce. A lui è intitolata Corte Gaetano Stella, una traversa che testimonia il legame profondo tra la memoria dello scienziato e la vita sociale della città.

Oggi Corte Gaetano Stella ospita la Casa della Carità, luogo simbolo di accoglienza e solidarietà cittadina: un’evoluzione coerente con lo spirito di un uomo che intese la scienza agronomica e medica come strumenti al servizio del bene comune e del sollievo delle fragilità sociali.