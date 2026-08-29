Tettoia liberty, il restauro entra nel vivo ma sul milione scoppia lo scontro politico all’indomani della visita a Terni

LECCE – Il recupero della tettoia liberty dell’ex mercato coperto di Lecce compie un nuovo passo avanti, mentre attorno ai costi dell’operazione si riaccende la polemica politica. Da una parte c’è il lavoro tecnico avviato per restituire alla città un’importante testimonianza della sua storia; dall’altra le contestazioni dell’ex sindaco Carlo Salvemini e di Lecce Città Pubblica sulla decisione di destinare all’intervento il milione di euro concesso da Snam al Comune, a titolo di ristoro.

La sindaca Adriana Poli Bortone ha fatto un sopralluogo alla Fonderia di Terni, alla quale sono state affidate le operazioni di restauro, per verificare direttamente lo stato degli elementi della struttura. Alla visita hanno partecipato il soprintendente Antonio Zunno, l’architetto Michela Catalano e la dottoressa Angelica Mancini, che stanno seguendo le diverse fasi dell’intervento. Presenti anche i rappresentanti della ditta De Nuzzo e dello Studio Pacella, consulente del Comune.

La visita ha permesso alla delegazione di esaminare gli esiti delle attività propedeutiche al restauro. È stata realizzata una diffusa campagna di saggi e indagini stratigrafiche per ricostruire le diverse fasi attraversate dalla tettoia: dalla costruzione originaria al primo intervento manutentivo degli anni Trenta, fino ai lavori più consistenti effettuati negli anni Ottanta, dopo lo smontaggio della struttura.

Le analisi effettuate sui vari elementi serviranno a stabilire la composizione dei prodotti da utilizzare per proteggere le superfici metalliche. I trattamenti saranno differenziati in base ai materiali, perché la tettoia presenta componenti in ghisa, acciaio e ferro che richiedono modalità di conservazione specifiche. Le campionature consentiranno inoltre di individuare nei prossimi mesi la coloritura finale da applicare prima del rimontaggio.

I restauratori incaricati dalla ditta De Nuzzo, attraverso la Fonderia, hanno già avviato le prime lavorazioni. Il percorso prevede una sequenza di operazioni concatenate: indagini stratigrafiche, prove di stuccatura e rasatura, protezione dei metalli e verniciatura conclusiva. Tutto dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza, con l’obiettivo di conservare i caratteri storici e architettonici della tettoia e restituirla alla città nella maniera più fedele possibile.

Con l’avvio della seconda e ultima fase sarà effettuato un nuovo sopralluogo congiunto. In quella sede saranno controllate e perfezionate le operazioni conclusive, prima del via libera definitivo al completamento del restauro. La struttura sarà poi rimontata nella nuova collocazione individuata all’interno del centro polifunzionale in costruzione in piazza Tito Schipa. A margine della visita tecnica, Poli Bortone, Zunno e Catalano sono stati ricevuti dagli amministratori di Terni a Palazzo Spada, sede municipale affacciata su piazza Mario Ridolfi, per uno scambio istituzionale tra le due città.

Se il percorso tecnico appare ormai delineato, resta aperto il confronto sulla copertura finanziaria. Salvemini riconosce l’importanza del recupero, ma contesta che il costo venga sostenuto dal bilancio comunale. “È una buona notizia che il percorso sia ormai tracciato. E proprio per questo sul milione destinato alla tettoia serve il massimo rigore”, afferma l’ex sindaco.

Secondo Lecce Città Pubblica, il milione concesso da Snam avrebbe potuto essere impiegato per altre opere pubbliche, poiché il restauro sarebbe già rientrato negli obblighi del concessionario. “La convenzione del 2010 è chiarissima: spettano al concessionario il restauro, il consolidamento e la finitura della tettoia liberty. Non era un dettaglio aggiunto dopo, ma una parte dell’investimento proposto dal privato, attraverso il quale gestisce il parcheggio e valorizza gli immobili destinati a uffici e attività”, sostiene Salvemini.

L’ex primo cittadino contesta anche le spiegazioni fornite nel tempo dalla Giunta: “A gennaio è stato scritto che il restauro non era previsto né dalla concessione né dal Piano economico finanziario, ma era previsto in entrambi. Successivamente si è parlato di un diverso ‘restauro specialistico’ da porre a carico del Comune, una distinzione che nella convenzione non esiste”. Un ulteriore punto riguarda l’equilibrio economico della concessione. “La Giunta ha affermato che il milione aggiuntivo non incide sull’equilibrio economico, ma il 26 giugno gli stessi uffici hanno comunicato che la verifica del Piano economico finanziario, finalizzata a definire il complessivo quadro di riequilibrio, è ancora in corso”, aggiunge Salvemini. Le contraddizioni, secondo l’opposizione, sarebbero emerse grazie agli accessi agli atti dei consiglieri di minoranza e alle sedute della Commissione Controllo presieduta da Antonio Rotundo.

Il punto di incontro rimane la volontà di recuperare la tettoia e riportarla nel cuore del nuovo complesso di piazza Tito Schipa. A dividere maggioranza e opposizione è invece la domanda su chi avrebbe dovuto pagare il restauro. Per Salvemini, prima di trasferire interamente il costo sui cittadini, sarebbe stata necessaria “una ragione solida, documentata e verificata”. La tettoia si prepara così a rinascere, ma il milione stanziato per salvarla continuerà ad alimentare il confronto politico.