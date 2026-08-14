Apre a Settembre la scuola di Frigole, il Vicesindaco di Lecce Roberto Giordano Anguilla: “assicurata l’apertura come da programma”

​LECCE – La svolta tanto attesa per la marina di Frigole porta la firma dell’amministrazione comunale e del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Giordano Anguilla. Nel corso dell’incontro pubblico tenutosi con i residenti e le famiglie dei futuri alunni, il vicesindaco ha confermato la data che tutti aspettavano: il nuovo plesso scolastico aprirà regolarmente le porte a settembre, in tempo per l’avvio del nuovo anno scolastico.

​Un traguardo giunto al termine di un iter travagliato. La svolta decisiva è arrivata nella primavera del 2026, quando il dirigente del settore, l’ingegner Giovanni Puce, ha disposto la rescissione del contratto con la precedente ditta a causa dei gravi ritardi e dei risultati insoddisfacenti. Subentrata la nuova impresa, i lavori hanno subito un’accelerazione decisiva che consentirà di completare il collaudo e il trasloco nei prossimi giorni.

​Nel corso dell’assemblea, il vicesindaco Giordano Anguilla ha voluto sottolineare la determinazione con cui Palazzo Carafa ha affrontato l’emergenza, invitando apertamente le famiglie a iscrivere i propri bambini presso la nuova struttura:

​”Non ci siamo mai sottratti alle difficoltà”, ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Giordano Anguilla. “Ci sono cantieri che procedono senza intoppi e altri che presentano criticità complesse, come accaduto in questo caso. Nonostante i problemi, abbiamo sempre messo la faccia e mantenuto un contatto diretto con i cittadini per aggiornarli passo dopo passo. Grazie all’impegno di tutti e alla pazienza dei residenti, che ringrazio di cuore, siamo riusciti a risollevare la situazione. Frigole è un centro popoloso che merita la massima attenzione: restituire alla comunità un presidio scolastico moderno e funzionale significa dare concretezza al nostro programma per le marine e le periferie”.

​L’apertura della nuova scuola di Frigole rappresenta così un passaggio fondamentale nel piano di rilancio del litorale leccese, garantendo agli studenti e alle famiglie del territorio un’infrastruttura scolastica all’avanguardia.