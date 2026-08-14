Ema Stokholma e Aurora Leone conducono il Concertone La Notte della Taranta

Saranno Ema Stokholma e Aurora Leone a condurre il Concertone de La Notte della Taranta 2026, in programma sabato 22 agosto nel piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani di Melpignano. Una coppia inedita accompagnerà il pubblico nella ventinovesima edizione dell’evento, trasmessa in diretta dalle ore 21.20 su Rai3, Rai Radio2, RaiPlay e San Marino Rtv.

Ema Stokholma torna per il terzo anno consecutivo alla guida della diretta del Concertone, portando sul palco la sua esperienza nel racconto dei grandi appuntamenti musicali e la profonda conoscenza dei linguaggi della radio e della televisione. Al suo fianco debutta Aurora Leone, attrice e comica capace di muoversi tra teatro, televisione e piattaforme digitali con uno stile diretto, ironico e contemporaneo.

«Quello che ha di speciale la Notte della Taranta è che le persone si ritrovano: i ballerini, i musicisti, ma anche gli ospiti, spesso ci sono già stati e vogliono tornarci – dichiara Ema Stokholma – Perché è un esperienza folgorante e vuoi riprovare quella sensazione. Molti paesi che ho visitato sono legati alle tradizioni musicali, ho visto gente di tutte le età ballare e cantare insieme, nel rispetto. Accade con la musica tradizionale salentina, ma anche con la musica bretone o celtica che per alcuni versi si assomigliano. Io qui mi sento a casa e credo che sia un po’ questo il mood: farci sentire con i piedi attaccati a questo pianeta. A contatto diretto con la terra. E poi mi colpisce sempre la partecipazione. Non vedi cellullari accesi e gente ferma per fare i video. Vedi proprio un popolo che danza: potremo essere in qualsiasi anno degli ultimi decenni senza renderci conto di essere in questa situazione, oggi. È un po’ una bolla».

DJ, conduttrice radiofonica e televisiva e scrittrice, Ema Stokholma ha costruito il proprio percorso professionale attraverso un rapporto costante con la musica. Dopo gli esordi nella moda, si è affermata come DJ nei club italiani ed europei, per poi approdare alla radio e alla televisione. Per la Rai ha raccontato alcuni dei principali eventi musicali internazionali, tra i quali il Festival di Sanremo, l’Eurovision Song Contest e i Brit Awards, e ha condotto programmi come Challenge 4, Stranger Europe e PrimaFestival. Vincitrice di Pechino Express nel 2017, dal 2024 affianca Luca Barbarossa alla conduzione di Radio2 Social Club. Nel 2020 ha pubblicato il libro autobiografico Per il mio bene, vincitore del Premio Bancarella 2021. Nel 2025 ha inoltre condotto le cerimonie di apertura e chiusura della ventesima Festa del Cinema di Roma.

Aurora Leone esordisce come attrice in teatro, portando i propri monologhi su numerosi palcoscenici. Dopo la partecipazione a Italia’s Got Talent, nel 2019 entra nei The Jackal, affermandosi come attrice e comica. Ha partecipato a Pechino Express in coppia con Fru ed è stata ospite fissa di Prova Prova Sa Sa. Nel 2023 è tra i protagonisti della serie Pesci piccoli – Un’agenzia, molte idee, poco budget e conduce con Fru Italia’s Got Talent su Disney+. Nel 2024 partecipa a LOL – Chi ride è fuori, mentre tra il 2024 e il 2025 porta nei teatri italiani ed europei lo spettacolo Tutto scontato.

«Ho avuto la fortuna di condurre format molto diversi tra loro, ma La Notte della Taranta mi mette davanti a una sfida nuova: qui non si tratta soltanto di accompagnare uno spettacolo, ma di entrare dentro una storia, quella di un territorio e della sua musica amata in tutto il mondo – dichiara Aurora Leone –. È un palco che porta con sé una grande identità e che, proprio per questo, credo richieda curiosità, rispetto, ma anche il desiderio di essere travolta dall’energia di chi mi circonderà. Il Sud ha una capacità straordinaria di custodire le proprie tradizioni, senza smettere di trasformarle. La musica e il ballo ne sono forse l’esempio più prezioso e La Notte della Taranta è una delle occasioni più belle: un evento unico che permette di raccontare e celebrare l’energia della Taranta, portandola anche a chi quella notte la vivrà da casa».

Protagonista del Concertone sarà l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, diretta dal Maestro concertatore Ermal Meta, con gli ospiti speciali Alessandra Amoroso, Gisela João, Welo, Maria Mazzotta, Levante, Sayf e Giulia Vecchio. Le coreografie saranno firmate da Fredy Franzutti.

Il Mediterraneo è il filo conduttore dell’edizione 2026: non un confine che separa, ma uno spazio storico di approdi, attraversamenti e relazioni. Sul palcoscenico di Melpignano, pizziche, canti di lavoro, stornelli e canti d’amore e di lontananza, nelle parlate salentine e in griko, incontreranno culture popolari di altri territori e linguaggi musicali contemporanei. Ema Stokholma e Aurora Leone accompagneranno il pubblico dentro questo dialogo tra memoria e presente, raccontando le voci, le storie e gli incontri che daranno forma alla lunga notte di Melpignano.

Il Concertone è un progetto culturale della Fondazione La Notte della Taranta, presieduta da Massimo Bray, sostenuto dalla Regione Puglia e da Pugliapromozione, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Grecìa salentina e l’Istituto Diego Carpitella.