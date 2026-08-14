Le Previsioni Meteo del weekend 15-16 Agosto 2026

Puglia
Sabato. Giornata all’insegna del tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque.
Domenica. Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutti i settori ma con cieli che saranno poco nuvolosi, isolati fenomeni al confine con Basilicata e Campania. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite.
NAZIONALE
AL NORD
Tempo per lo più asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con nubi sparse alternate a schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi soprattutto su Alpi e Appennino. Rapido miglioramento dalla serata con ampie schiarite ovunque.
AL CENTRO
Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare nel pomeriggio solo qualche breve acquazzone o temporale tra Lazio e Abruzzo. In serata e nottata tempo stabile con ampie schiarite ovunque.
AL SUD E SULLE ISOLE
Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio da segnalare qualche acquazzone su Appennino meridionale e zone interne delle Isole Maggiori, più asciutto altrove. Ampie schiarite ovunque dalla serata.
Temperature stazionarie o in lieve diminuzione specie nei valori minimi su tutta la Penisola.
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