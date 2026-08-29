Vetrugno passa al contrattacco e querela “tutti quelli che lo hanno diffamato”, in campo lo studio legale Corvaglia

LECCE- Dallo studio legale Corvaglia, in serata, è arrivato il nuovo colpo di scena sulla vicenda del rider: una nuova lettera che annuncia denunce per tutti quelli che hanno diffamato sui social il noto imprenditore. “Il Sig. Vetrugno Daniele ha conferito incarico a questo Studio Legale di fornire alcuni chiarimenti e precisazioni in ordine alla vicenda che l’avrebbe visto coinvolto nel presunto danneggiamento provocato alla bicicletta di un rider – scrivono i legali – Per come incontestabilmente provato dalle riprese della videocamera di sorveglianza collocata all’esterno del garage, di proprietà del nostro assistito, nei pressi del quale sarebbe accaduto il fatto, la vicenda non si è svolta come riferito da alcune testate giornalistiche e, di poi, inopportunamente, strumentalizzata, anche da alcuni rappresentanti istituzionali e politici locali.

La bicicletta del rider non ostacolava l’accesso all’autovettura nel garage di proprietà del Sig. Vetrugno, in quanto parcheggiata ai limiti dello stesso. È accaduto che il Sig. Vetrugno, entrando nel garage di sua proprietà, ha, involontariamente, urtato, con la parte posteriore destra. la bicicletta facendola cadere per terra, senza provocare alcun danno degno di rilievo”.

La ricostruzione dei legali ribadisce quello che è stato già scritto su questo giornale: “Il Sig. Vetrugno, resosi conto di avere urtato la bici, scendeva dalla propria autovettura, per verificare eventuali danni alla stessa, manifestando, al proprietario la propria disponibilità a risarcire il lieve danno provocato dall’urto. Il rider, accertata la piena funzionalità del proprio mezzo, ringraziava il nostro rappresentato per la sua disponibilità, dichiarando che non era necessario alcun risarcimento essendo del tutto irrilevante il danno subito; tanto è vero che, sin dal giorno successivo, il rider ha continuato a svolgere la propria attività lavorativa, mediante l’utilizzo dello stesso mezzo.

Questi i fatti, così come obiettivamente documentati dalle riprese video e come realmente accaduti; ogni altra interpretazione degli stessi è frutto di malafede e di strumentalizzazioni che offendono la reputazione di una persona per bene che non merita di essere ingiustamente aggredita e diffamata. Pertanto, il Sig. Vetrugno ha conferito incarico a questo Studio Legale di presentare querela nei confronti di tutti coloro che hanno diffamato la sua persona e, al contempo, invita e diffida gli organi di stampa e chiunque altro dal continuare a riferire circostanze e fatti non veri, tali da denigrare ulteriormente la reputazione del nostro assistito”.