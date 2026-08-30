Lecce – Roma, finora solo una vittoria per i salentini al Via del Mare

Per la seconda giornata il Lecce, dopo quasi otto mesi, ritorna ad ospitare al Via del Mare la Roma. È la 21esima volta che le due squadre si affrontano, in campionato, nel Salento. Nelle precedenti 20 partite, tutte in Serie A, i giallorossi salentini contano su un bilancio certamente non positivo. Una sola vittoria (un 4-2), 8 pareggi (tre 0-0, quattro 1-1 e un 2-2) e 11 sconfitte (due 0-1, tre 0-2, un 1-2, tre 0-3, un 1-3 e uno 0-4). Le reti fatte dal Lecce sono state 12 e quelle dalla Roma 34.

Il Lecce non ha segnato in 12 delle 20 partite. La Roma, invece, non ha segnato soltanto in occasione dei tre pareggi per 0-0 (nel 1989, nel 2000 e nel 2024).

Un solo allenatore, quindi, è stato capace di battere la Roma al Via del Mare; è stato mister Serse Cosmi nel 2012.

I marcatori delle 11 reti (l’ultima, quella del 2023, è un’autorete) sono stati: Pedro Pablo Pasculli nel 1991, Sergij Atelkin nel 1998, Davor Vugrinec nel 2002, Mirko Vucinic (2) nel 2005, Giuseppe Cozzolino nel 2005, Guillermo Giacomazzi nel 2011, Luis Muriel (2) e David Di Michele (2) nel 2012. Come si vede ben 6 degli 8 marcatori sono nati all’estero.

In Coppa Italia le due squadre si sono trovate di fronte, a Lecce, una sola volta. Accadde il 29 agosto 1982, nel 5° girone eliminatorio. Il Lecce del presidente Francesco Iurlano e del mister Mario Corso (è deceduto il 19 giugno 2020) e la Roma del presidente Dino Viola e del mister svedese Nils Liedholm, davanti a 18.134 spettatori, non andarono oltre il pareggio; finì 0-0. L’arbitro fu il signor Claudio Pieri di Genova. Per un punto il Lecce non passò agli “Ottavi di finale”; la classifica fu: Roma 9 punti, Verona 7 (la squadra scaligera arriverà alla doppia finale nella quale perderà contro la Juventus), Lecce 6, SPAL 4 e Como e Modena 2. Passarono il turno, quindi, Roma e Verona. Questa fu la prima volta in assoluto della Roma a Lecce .

La partita Lecce – Roma con più spettatori è quella che si giocò il 15 dicembre 1985; i presenti furono 31.714 (abbonati 13.589).

È la prima volta che un Lecce – Roma, in campionato, si gioca nel mese di agosto. Tranne in maggio si è giocato in tutti gli altri mesi della stagione calcistica.

Il Lecce, nella sua storia ha giocato nel giorno 31 agosto, in casa, le seguenti partite: una in Serie A, nel 2024 con il Cagliari vinta per 1-0 e tre in Coppa Italia contro Barletta, Monopoli e Napoli, tutte e tre vinte.

Il Lecce in Serie A, nel giorno di lunedì, in casa, non ha ancora vinto una volta. Finora ha giocato 9partite nelle quali ha ottenuto 4 pareggi e 5 sconfitte. Nel 2024, nel giorno di Pasquetta, Lecce – Roma finì 0-0.

La prima volta tra le due squadre in campionato risale a quasi quarantuno fa. Fu, chiaramente, nella prima stagione del Lecce in Serie A. Il 15 dicembre 1985, alla 14esima giornata, i giallorossi del presidente Francesco Iurlano e di mister Eugenio Fascetti quel giorno giocarono con questa formazione: Pionetti; Vanoli, Stefano Di Chiara; Enzo, Danova, Miceli; Causio, Alberto Di Chiara (69’ Rizzo), Pasculli, Nobile, Palese. La Roma del presidente Dino Viola e di mister Angelo Benedicto Sormani (d.t. lo svedese Sven-Goran Eriksson) si schierò, invece, con: Tancredi; Oddi, Dario Bonetti; Boniek (78’ Di Carlo), Nela, Righetti; Conti, Giannini, Tovalieri, Ancelotti, Gerolin. L’arbitro fu il signor Giancarlo Redini di Pisa. Il primo tempo si chiuse sullo 0-0. Nella ripresa la Roma si portò in vantaggio al 58’ con Bonetti poi raddoppiò al 64’ con Boniek (allenerà il Lecce nella stagione 1990\91) e proprio al 90’ il centravanti Tovalieri segnò il gol del definitivo 0-3. Gli spettatori di quella partita furono 31.714 (18.125 paganti più 13.589 abbonati); come già detto, è record per un Lecce – Roma.

Il primo pareggio arrivò nella successiva partita che si giocò il 5 marzo 1989, alla 20esima giornata. Il Lecce di mister Carlo Mazzone impattò con la Roma di mister Luciano Spinosi (sarà l’allenatore dei Lecce nella stagione 1994\95, in Serie B) per 0-0. Fu la partita n. 50 del Lecce in Serie A.

Il primo gol del Lecce alla Roma arrivò alla quarta partita, il 3 marzo 1991, alla 23esima giornata. I giallorossi salentini di mister Zbigniew Boniek contro i giallorossi capitolini di mister Ottavio Bianchi pareggiarono per 1-1. Vantaggio della Roma al 14’ con Muzzi e pareggio del Lecce al 29’ con Pedro Pablo Pasculli su calcio di rigore che l’arbitro Rosario Lo Bello di Siracusa concesse per un fallo di Stefano Pellegrini su Alessandro Morello.

Riteniamo doveroso ricordare l’unica (finora) vittoria che risale a più di quattordici anni fa.

Il 7 aprile 2012 (Sabato Santo e fu veramente … Santo), alla 31esima giornata il Lecce di mister Serse Cosmi sconfisse la Roma di mister Luis Enrique, grazie a due doppiette, una del giovane colombiano Luis Muriel (alla fine segnerà 7 gol) e l’altra di David Di Michele (chiuderà la stagione con un bottino di 11 gol). Il Lecce si portò addirittura sul 4-0 e soltanto negli ultimi due minuti la Roma accorciò le distanze segnando i suoi due gol; finì, quindi, con un secco 4-2. Le reti: 22’ Muriel (L), 44’ Di Michele (L), 49’ Muriel (L), 56’ su rigore (fallo di Heinze su Muriel) Di Michele (L), 88’ Bojan (R), 90’ Lamela (R). Il Lecce giocò con questa formazione: Benassi; Oddo, Miglionico, Tomovic; Cuadrado (62’ Grossmuller), Blasi, Giacomazzi (82’ Bertolacci), Delvecchio, Brivio; Muriel (73’ Bojinov), Di Michele. La Roma, invece, si schierò con: Stekelenburg; Rosi, Kjaer, Heinze, Josè Angel; Gago, De Rossi, Marquinho; Lamela, Osvaldo, Bojan. L’arbitro fu il signor Daniele Orsato di Schio (Vicenza). Gli spettatori furono 12.592. La partita si giocò in un clima di accese polemiche e di contestazioni per le voci incalzanti sullo scandalo del calcioscommesse, ma soprattutto sull’illecito sportivo commesso dal Lecce nel derby di Bari del 15 maggio 2011 (0-2 per il Lecce). In tribuna oltre al presidente Pierandrea Semeraro c’era il padre Giovanni e il fratello Rico. Quella vittoria, a sette giornate dal termine (terzultimo posto con 31 punti), accese le speranze di una possibile salvezza. Dopo quattro giorni (mercoledì) il Lecce vinse a Catania (1-2) poi ci furono i pareggi, entrambi per 1-1, in casa della Lazio e della Juventus, ma le sconfitte in casa con il Napoli (0-2), con il Parma (1-2) e con la Fiorentina (0-1) e infine il ko in casa del ChievoVerona (1-0) all’ultima giornata, furono decisive nel determinare l’ottava retrocessione dei giallorossi in Serie B. La combine nel derby di Bari (caso unico nella ultracentenaria storia della società giallorossa), intanto, dopo i lunghi ed estenuanti vari gradi di giudizio e una volta accertata la chiara colpevolezza del Lecce, sfociò nella sentenza definitiva del TNAS (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport) del 25 gennaio 2013 che oltre all’inevitabile inibizione al presidente a ricoprire incarichi federali confermerà il declassamento della squadra in Lega Pro.

L’ultimo pareggio (l’ottavo) arrivò nella terzultima partita che si giocò il 1° aprile 2024, alla 30esima giornata (lunedì di Pasquetta). Quel giorno il Lecce di mister Luca Gotti (alla sua seconda partita sulla panchina del Lecce dopo l’esonero di mister Roberto D’Aversa) e la Roma di mister Daniele De Rossi (dopo la 20esima giornata aveva preso il posto di mister José Mourinho)non riuscirono a superarsi e finì 0-0. I giallorossi salentini giocarono con: Falcone; Gendrey, Pongračić, Baschirotto, Gallo (82’ Venuti); Almqvist (61’ Banda), Blin, Ramadani, Dorgu (72’ Oudin); Krstović, Piccoli (62’ Sansone).

L’ultima partita si è giocata, come sopra riportato, a quasi otto mesi fa. Il 6 gennaio 2026, alla 19esima giornata, il Lecce di mister Di Francesco (essendo squalificato fu sostituito in panchina dal suo vice mister Fabrizio Del Rosso) fu sconfitto dalla Roma di mister Gian Piero Gasperini per 0-2. I giallorossi leccesi giocarono con: Falcone: Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba (75’ Helgason), Ramadani (64’ Gorter), Maleh; Banda (46’ N’Dri), Camarda (64’ Stulić), Sottil (56’ Pierotti). I giallorossi romani risposero con: Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Celik; Wesley, Pisilli, Koné, El Shaarawy (59’ Tsimikas): Cristante; Dybala (79’ Soulé), Ferguson (59’ Dovbyk e dall’86’Romano). Le reti: 14’ Ferguson e 71’ Dovbyk.L’arbitro fu il signor Juan Luca Sachi di Macerata. Spettatori: 24.715 (abbonati 22.319).