Arpal, 332 posti disponibili nel leccese

Il 33° report delle offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego, dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia, registra in totale 332 posizioni aperte distribuite su 136 annunci. Il panorama del mercato del lavoro locale vede in primo piano le richieste del settore costruzioni e installazione impianti con 80 posizioni aperte, seguito dal settore turismo, ristorazione e food delivery con 62 posti disponibili e dal settore delle telecomunicazioni con 60 opportunità. A seguire, si posizionano il settore tessile-abbigliamento-calzaturiero con 39 posizioni, il settore sanità, servizi alla persona e farmaceutico con 20 posizioni, il settore commercio con 17 posizioni. Il settore industria e metalmeccanico offre 14 posizioni, il settore agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente ha dodici possibilità e il settore amministrativo e informatico ne ha undici. Completano il quadro il settore riparazione veicoli e trasporti con sette posizioni, l’industria del legno con tre posizioni, il settore pulizie e multiservizi con due posizioni, mentre il settore pedagogico e istruzione e quello dell’artigianato ne contano una. Le posizioni riservate a persone con disabilità (art. 1 L. 68/99) e quelle per le categorie protette (art. 18 L. 68/99) contano una e due posizioni ciascuno.

Infine, per tirocini formativi si contano quattro posizioni aperte. Diverse le proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse tramite la rete EURES, che facilita la mobilità professionale a livello europeo.

Resta aperta la possibilità di iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O. per i settori agricoltura, giornalismo e comunicazione, turismo, socio-sanitario e lavoro di cura. Tramite l’adesione, si può manifestare la propria pronta disponibilità affinché il proprio profilo venga segnalato alle aziende in cerca di personale. L’iscrizione dev’essere effettuata tramite il seguente form: https://forms.gle/M24dUWTrhyJR8aTW9 .

Gli annunci di lavoro gestiti da ARPAL sono conformi ai criteri di neutralità previsti nel Decreto Legislativo n. 96/2026, le procedure di selezione rispettano i principi di non discriminazione e di parità di accesso, garantendo la massima trasparenza e inclusività in linea con la normativa vigente.

La ricerca di personale è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.

AVVISO PUBBLICO: ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

È sempre attivo l’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco degli Assistenti Familiari della Regione Puglia, una misura strategica a cura di Regione Puglia – Dipartimento Welfare e ARPAL Puglia, finanziata tramite il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze. L’obiettivo è potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta a supporto delle famiglie. L’iscrizione all’elenco, gestito dai Centri per l’Impiego, permette di manifestare la propria pronta disponibilità lavorativa per l’assistenza a persone con disabilità o anziane non autosufficienti, senza che ciò costituisca una procedura selettiva o dia diritto a una assunzione automatica.

Requisiti principali:

Maggiore età e residenza/domicilio in Puglia.

Buona conoscenza della lingua italiana e idoneità fisica.

Assenza di condanne penali o carichi pendenti.

Per cittadini extracomunitari: regolare permesso di soggiorno.

La domanda di iscrizione e la documentazione richiesta possono essere trasmesse telematicamente compilando il modulo online oppure consegnate a mano presso il Centro per l’Impiego di propria competenza. Per ulteriori dettagli, si può consultare il seguente link: https://tinyurl.com/mw7cmaks.