Colpo last-minute, il Lecce pesca da una big europea. Operazione in chiusura

Leonardo Fajardo si avvicina a grandi passi al Lecce. La società giallorossa è in chiusura per il giovane attaccante portoghese classe 2007, di proprietà del Porto. L’operazione, secondo quanto riferito dal quotidiano lusitano Record, è in fase avanzata e dovrebbe concludersi a titolo definitivo.

Il club portoghese potrebbe arrivare a incassare fino a 250 mila euro attraverso bonus e obiettivi, mantenendo inoltre il 35 per cento sulla futura plusvalenza derivante da una successiva cessione del giocatore. Nell’intesa sarebbe previsto anche un diritto di prelazione in favore del Porto su eventuali future offerte. Un investimento in prospettiva, dunque, per il Lecce, che continua a guardare con attenzione ai giovani talenti provenienti dall’estero.

Fajardo, 19 anni, è reduce dalla conquista del campionato nazionale Under 19 portoghese con il Porto e nell’ultima stagione ha collezionato nove presenze nella categoria, impreziosite da cinque gol e un assist. Numeri maturati in un’annata nella quale il suo spazio non è stato particolarmente ampio, ma sufficienti a confermare le qualità del giovane attaccante.

Nato a Chelas il 26 gennaio 2007, Fajardo è una punta centrale di piede destro, alta circa 1,85 metri, ma all’occorrenza in grado di muoversi anche sugli esterni. È un attaccante che abbina struttura fisica e mobilità, con una buona predisposizione ad attaccare la profondità e a cercare la porta. Un profilo ancora da completare sul piano tattico e della continuità, ma considerato di prospettiva. Il suo percorso di formazione racconta già esperienze importanti. Prima di approdare al Porto, infatti, Fajardo è passato dai settori giovanili di Sporting CP, Sporting Clube de Linda-a-Velha e Casa Pia, completando poi la propria crescita nel vivaio dei Dragões.

Un percorso all’interno di alcune delle realtà più interessanti del calcio portoghese, culminato con il titolo nazionale Under 19 conquistato con il Porto. Adesso per il ragazzo si profila una nuova tappa, questa volta lontano dal Portogallo. Il Lecce ha messo la freccia e vede il traguardo, con Fajardo destinato a rappresentare un nuovo tassello della linea verde giallorossa. L’obiettivo sarà accompagnarlo nella transizione verso il calcio dei grandi, sfruttandone le caratteristiche e lasciandogli il tempo necessario per completare il proprio percorso di maturazione.

Per il Lecce si tratta di un’operazione che va oltre l’immediato. Il club salentino punta su un giovane cresciuto in un vivaio di primo livello e prova a garantirsi, attraverso un investimento contenuto e una struttura dell’accordo che tutela anche il Porto, un giocatore che potrebbe avere margini di crescita importanti. Fajardo è ormai a un passo dal Salento: la fumata bianca è vicina.