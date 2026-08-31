Le previsioni Meteo di domani 1 Settembre 2026

Puglia
Al mattino sereno ovunque. Al pomeriggio ancora schiarite su gran parte della regione, salvo locali addensamenti sui settori interni e sul Subappennino dauno. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.
NAZIONALE
Condizioni di tempo asciutto al mattino al settentrione con nubi sparse al Nord-Est e sole prevalente altrove. Nel pomeriggio locali acquazzoni e temporali in sviluppo sulle Alpi centrali e orientali, soleggiato sul resto del Nord. Tra la serata e la notte fenomeni in movimento sulla Pianura Padana, specie sulla Lombardia.
AL CENTRO
Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli sereni al mattino e qualche nube nel pomeriggio specie in Appennino. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in aumento sui settori tirrenici.
AL SUD E SULLE ISOLE
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