Le previsioni Meteo di domani 1 Settembre 2026

AL NORD

Condizioni di tempo asciutto al mattino al settentrione con nubi sparse al Nord-Est e sole prevalente altrove. Nel pomeriggio locali acquazzoni e temporali in sviluppo sulle Alpi centrali e orientali, soleggiato sul resto del Nord. Tra la serata e la notte fenomeni in movimento sulla Pianura Padana, specie sulla Lombardia.