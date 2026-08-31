Incendio all’ecocentro di Lequile, la Procura apre un’inchiesta: prende quota l’ipotesi del dolo

LEQUILE (Lecce) – Una scia di fuoco partita dal bosco e propagatasi fin dentro l’impianto, con focolai appiccati in più punti. C’è l’ombra del dolo dietro il grave incendio che sabato pomeriggio ha travolto l’ecocentro della ditta Ecotecnica. L’intera area è stata posta sotto sequestro giudiziario dai Carabinieri della stazione di San Pietro in Lama, mentre la Procura di Lecce ha aperto un fascicolo d’inchiesta per risalire alle origini del rogo.

Stando alle prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate inizialmente nella vegetazione del boschetto adiacente, per poi fare ingresso nella struttura aziendale. A confermare il quadro di un possibile atto volontario è la comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Roberta Lala, che ha sottolineato come la presenza di più inneschi distinti sia emersa sin dalle prime fasi delle operazioni di soccorso.

Il magistrato di turno è stato immediatamente informato ed è operativo sul caso da ieri.

I rilievi tecnici sono ora affidati ai Carabinieri Forestali e agli stessi Vigili del Fuoco, chiamati a individuare la presenza di sostanze acceleranti o tracce di innesco. “Siamo intervenuti a seguito di una segnalazione per un incendio di vegetazione attorno all’azienda, ha spiegato la comandante Lala.

Solo una volta giunti sul posto ci siamo accorti che il rogo stava interessando anche l’ecocentro”.

Gli accertamenti dovranno ora stabilire l’esatta consequenzialità degli eventi: comprendere, cioè, se il fuoco sia stato appiccato all’esterno per poi spingersi verso l’impianto o se si sia trattato di un’azione combinata e pianificata per colpire il sito di stoccaggio rifiuti.