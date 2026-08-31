Calciomercato Lecce, arriva Monteiro dallo Young Boys

Joel Almada Monteiro è un nuovo esterno sinistro del Lecce. L’attaccante classe 1999, svizzero ma con passaporto anche portoghese, esterno dello Young Boys, club svizzero della prima divisione ha già siglato, nel massimo campionato svizzero in corso, 3 gol e 1 assist in 5 partite. Nell’ultima UEFA Europa League ha realizzato 3 gol in 7 apparizioni.

Monteiro ha giocato 123 volte con lo Young Boys, ha segnato 25 gol. Con la maglia della Svizzera ha anche giocato sette volte, due le reti realizzate.

Oggi alle ore 11:30 atterrerà all’aeroporto di Brindisi e successivamente si sottoporrà alle visite mediche.