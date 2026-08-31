Morte encefalica a 79 anni, donati fegato e reni

Una donna di 79 anni, deceduta nel Reparto di Anestesia e Rianimazione del Vito Fazzi di Lecce, ha donato, nella notte tra venerdì e sabato, fegato e reni. Dopo l’accertamento di morte encefalica i familiari hanno dato il consenso alla donazione.
Le operazioni di prelievo hanno coinvolto il personale del Reparto di Anestesia e Rianimazione, gli operatori del Gruppo Operatorio, medici di diverse discipline e la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi”.
“A nome della Direzione strategica, desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutte le operatrici e a tutti gli operatori coinvolti in un intervento di così grande complessità. Ai familiari della signora rivolgo il nostro profondo cordoglio e la nostra vicinanza: pur attraversando un momento di immenso dolore, hanno compiuto una scelta di straordinaria umanità e generosità, offrendo a persone in attesa di trapianto una concreta possibilità di cura e di nuova vita”, dichiara il Direttore Generale della ASL Lecce, Gianluca Capochiani.
Quella avvenuta tra venerdì e sabato è la settima donazione multi organo da inizio anno nel Vito Fazzi di Lecce.
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