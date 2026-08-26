Cane lasciato in auto sotto il sole, denunciato il proprietario e sequestrato il veicolo

Lecce – Aveva lasciato il cane in auto sotto il sole cocente, così il proprietario è finito nei guai: è stato multato e denunciato e il veicolo è stato sequestrato.

Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 14:30, gli agenti della Polizia di Stato di Lecce sono intervenuti in una via del centro cittadino, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa per un cane in grave pericolo, chiuso all’interno di un’automobile.

​A richiedere l’intervento è stata una passante, che ha assistito alla scena: l’uomo si era allontanato a bordo di una moto insieme a un’altra persona dopo aver lasciato l’animale all’interno della sua auto.

Nonostante l’uso di un parasole sul parabrezza e due finestrini leggermente abbassati, il calore all’interno dell’abitacolo è diventato rapidamente soffocante, raggiungendo le temperature proibitive tipiche delle giornate d’agosto.

L’animale, un cane di grossa taglia, ha subito mostrato evidenti segni di sofferenza e agitazione, iniziando ad abbaiare per chiedere aiuto.

​Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti della Squadra Volante hanno tentato di contattare telefonicamente il proprietario tramite i dati del veicolo, senza ottenere risposta. Data la gravità della situazione, gli agenti hanno richiesto l’intervento immediato del servizio veterinario dell’Asl, giunto sul posto insieme a un Ispettore Tecnico.

​Attorno alle 16:40, il proprietario è finalmente rientrato, provvedendo a liberare l’animale, mentre i poliziotti gli hanno subito dato da bere e il personale sanitario dell’Asl ha accertato le sue condizioni di salute, riscontrando che l’animale era sprovvisto del microchip d’identificazione e della relativa iscrizione all’anagrafe canina regionale; gli operatori hanno quindi proceduto all’applicazione del dispositivo direttamente sul posto e a sanzionare l’uomo per la mancata registrazione.

​Al termine degli accertamenti, la Polizia di Stato ha deferito l’uomo in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di abbandono e maltrattamento di animali. Contestualmente, da ulteriori controlli di rito sul veicolo, la Fiat Punto è risultata priva della copertura assicurativa Rca obbligatoria: gli agenti hanno pertanto applicato le sanzioni del Codice della Strada, procedendo al ritiro della carta di circolazione e al sequestro amministrativo del mezzo.