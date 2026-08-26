Fuoco all’auto parcheggiata in strada, non si esclude l’origine dolosa, indagano i carabinieri

Matino (Lecce) – Ancora una notte di fuoco nel Salento con un’auto andata in fumo. E non si esclude l’origine dolosa.

Pochi minuti dopo le ore 2:30 i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli sono intervenuti a Matino, in viale della Salvia, per l’incendio di un’auto parcheggiata sulla pubblica via.

Le fiamme hanno interessato la parte anteriore di una Renault Captur, provocando danni alla zona del motore del veicolo.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha consentito di spegnere le fiamme e di mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori danni a cose, ma anche e soprattutto a persone.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Casarano per gli accertamenti di competenza e per avviare le indagini.